Město Plzeň po jednáních s Českou poštou dohodlo záchranu dvou pošt, které byly původně určeny ke zrušení.

Starosta pátého obvodu Vít Mojžíš, primátor města Plzně Roman Zarzycký a starosta třetího obvodu David Procházka domluvili zachování pošt ve Skvrňanech a v OC Olympie v Černicích a převzetí křimické pošty městem Plzní v rámci modelu Pošta Partner Plus | Foto: Jan Švábek

Zachována zůstane pošta číslo 9 v Obchodním centru Olympia a rušit se nebude ani pošta číslo 18 na sídlišti ve Skvrňanech. Záchrana pošty ve Skvrňanech je možná díky kompromisu, kdy se z pošty v menším městském obvodě Křimice nově stane Pošta Partner Plus a její provoz na sebe převezme město.

Jednání vedl primátor města Roman Zarzycký spolu s příslušnými starosty, výsledek označil za úspěch a dobrou zprávu pro občany. „Mám radost, že se nám navzdory rozhodnutí vlády podařilo zachránit dvě pošty v Plzni. V obou případech se pro naše město jedná o strategické pobočky. Jednání se zástupci České pošty bylo konstruktivní, velký dík patří starostovi Křimic Vítu Mojžíšovi a starostovi centrálního obvodu Davidu Procházkovi. Převzetí pošty v Křimicích v rámci Pošty Partner Plus je to nejmenší, co můžeme pro Plzeňany udělat,“ uvedl primátor města Plzně Roman Zarzycký. „Panu primátorovi patří obrovský dík, stejně tak panu starostovi Křimic. Je to velice rozumné řešení, kdy zůstane velká pobočka pro velké sídliště Skvrňany a zároveň zůstane i služba pro občany Křimic. Je to maximum možného, co se podařilo vyjednat a jsem za to rád,“ reagoval na výsledky jednání starosta třetího městského obvodu David Procházka, pod nějž Skvrňany patří. Ty mají téměř 13 tisíc obyvatel, poštu ale využívali i lidé z okolních lokalit přijíždějící do Plzně z tohoto směru. Podle starosty pátého městského obvodu Plzeň–Křimice Víta Mojžíše na sebe poštu v Křimicích převezme město Plzeň od 1. července letošního roku. „Za občany jsem rád, těší mě zachování služeb a děkuji panu primátorovi za rychlé a efektivní jednání,“ řekl starosta. Převzetí Pošty Partner Plus ještě musí finálně potvrdit Zastupitelstvo města Plzně.

Město vyhlásilo boj proti černým skládkám

Město Plzeň trápí černé skládky a velké množství vyhozeného odpadu na ulicích. Na vině je dlouhodobá nekázeň některých občanů, kteří odpadky všeho druhu neustále odhazují mimo kontejnery. Cílem města je zlozvyk eliminovat a situaci zlepšit.

„Na nepořádek v ulicích si Plzeňané často stěžují, a to hlavně na sociálních sítích, a také v rámci naší aplikace plzni.to. Nehodláme tolerovat bezohledné jedince, kteří nám svou neukázněností znečišťují okolí,“ uvedl první náměstek primátora Pavel Bosák.

Někteří občané ke kontejnerům odkládají elektroniku a nábytek. Častým problémem je také to, že lidé do sběrných nádob vhazují materiál, který patří do sběrného dvora, tedy například suť, staré dlaždice apod.

Čistá Plzeň vytipovala nejproblémovější místa a Městská policie Plzeň (MPP) tam zvýšila dohled a také připravila speciální akci k potlačení těchto nešvarů. „Protiprávní nakládání s odpadem strážníci budou důsledně postihovat. Za znečištění veřejného prostranství mohou na místě uložit pokutu do deseti tisíc korun. V odůvodněných případech bude záležitost postoupena příslušnému správnímu orgánu. Sankce za porušení zákona o odpadech je zde daleko vyšší, dosáhnout může až částky padesáti tisíc korun,“ popsal Jiří Winkelhöfer, radní pro oblast bezpečnosti, s tím, že správní orgán může zároveň po pachateli přestupku vymáhat náhradu způsobené škody, v tomto případě tedy náklady na úklid.

Městská policie Plzeň (MPP) v rámci běžného výkonu služby nenechává vyhazování odpadu na ulici bez povšimnutí. „Jen od začátku kalendářního roku zjistili strážníci 205 případů znečišťování veřejného prostranství podle zákona o přestupcích. „Z tohoto výčtu jich vyřešili 135 domluvou a ve 62 případech uložili pokuty v souhrnné výši 50 200 korun, v 8 případech byla záležitost postoupena k dořešení správnímu orgánu. Dalších 6 skutků porušení podle zákona odpadech bylo rovněž oznámeno správnímu orgánu,“ informoval velitel MPP Petr Nováček.

