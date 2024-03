Plzeň zrekonstruuje chátrající budovu na Klatovské 19, jejíž součástí jsou architektonicky cenné interiéry od Adolfa Loose.

Vizualizace budoucí podoby domu na Klatovské 19. | Foto: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

Do objektu, který je prázdný od roku 2002, se přestěhuje Patton Memorial Pilsen a vytvoří v něm zážitkovou expozici k tématu osvobození západních Čech spojeneckými vojsky. Také trvale zpřístupní památkově chráněné Loosovy interiéry. Projekt za 253 milionů korun včetně DPH, z nichž část pokryje Plzeň evropskou dotací, má být po stavební stránce hotov na konci příštího roku, expozice pak v roce dalším. Město nyní připravuje soutěž na zhotovitele, práce chce spustit v červenci.



„Základním kamenem celé rekonstrukce je úspěšná žádost o dotaci, která činí 54,4 milionu korun. Jsem rád, že i díky těmto penězům můžeme znovu oživit symbol moderní historie našeho města, kterým Klatovská 19 bezesporu je. Pevně věřím, že se nová expozice s Loosovými interiéry stane dalším turistickým lákadlem Plzně a vyhledávaným místem nejen v době Slavností svobody,“ řekl primátor města Roman Zarzycký.

Vizualizace budoucí podoby domu na Klatovské 19.Zdroj: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně



Vstupní prostory budou umístěny do nové dvorní přístavby. Její základní část přimkne k původnímu objektu, druhá část na ni bude kolmá. Díky rekonstrukci Klatovské 19 získá Patton Memorial Pilsen větší prostory a dostatečné depozitáře. Ve dvoře bude umístěn třicetitunový tank Sherman, největší muzejní exponát, jejž Plzni daroval vnuk generála Pattona. Právě osobnosti generála a jeho 3. armádě bude věnován prostor dvorní přístavby. „Náročná bude nejen rekonstrukce, ale do detailu jsme museli promyslet například i samotný přesun tanku. Ten stojí nyní v zoologické zahradě, z níž ho musíme nejprve dopravit do restaurátorské dílny, poté na Klatovskou 19, kde ho do dvora zvedneme pomocí jeřábu přes budovu. Jsem přesvědčen, že to úsilí bude stát za to a muzeum se stane centrem zážitků, kdy návštěvníka vtáhne do děje, vyvolá v něm silnou emoci, a to třeba při simulaci náletů na Škodovku, prožitku úkrytu ve sklepení a podobně,“ uvedl technický náměstek primátora Pavel Bosák. Rekonstrukci objektu zajišťuje Odbor investic Magistrátu města Plzně, autorem přestavby a návrhu expozic je architekt Ludvík Grym.



Podle Lucie Kantorové, náměstkyně pro oblast školství a cestovního ruchu, už je jasná výstavní koncepce objektu. „V suterénu provede návštěvníka válečnou Plzní, ukáže mu výrobu zbraní ve Škodovce, dá nasát atmosféry bombardované Plzně, kterou umocní simulátor válečného krytu. Z válečné Plzně návštěvníci vystoupají do prostoru s projekcemi o plzeňském povstání, osvobození i konci války v Plzni a v Evropě. Lidé se seznámí s pobytem americké armády na západě Čech a podobně. V prvním patře si pak vychutnají luxus z restaurovaného prvorepublikového interiéru, seznámí se s osobností Adolfa Loose, principy jeho tvorby a také s pohnutými příběhy plzeňských rodin, které patřily mezi jeho klienty,“ přiblížila Lucie Kantorová. Druhé patro změní pocit euforie z osvobození ve skepsi z nové totality. Část expozice bude také věnována Slavnostem svobody, veteránům druhé světové války, jejich příběhům a prezentaci darů, které muzeu během svých návštěv Plzně věnovali. Obsahovou stránku muzea připravuje Plzeň – TURISMUS, který provozuje Patton Memorial Pilsen.

Akademická sochařka Marie Kasalická oslavila jubileum

Zdroj: MMP

Akademická sochařka a dlouholetá předsedkyně Unie výtvarných umělců Plzeň Marie Kasalická oslavila 80. narozeniny. K jubileu jí v reprezentačních prostorách radnice poblahopřál primátor Roman Zarzycký a radní města Eliška Bartáková.

Veřejnost zná Marii Kasalickou jako výtvarnici a designérku, autorku log, grafik, interiérů, hraček nebo soch ve veřejném prostoru. Mezi její nejznámější realizace patří například označení všech minerálních pramenů v Karlových Varech, navrhla orientační systémy do mnoha budov, a také na plzeňskou radnici. Marie Kasalická se narodila 18. února 1944 v Praze. Byla první ženou, která absolvovala studium na Vysoké škole uměleckoprůmyslově v Praze. Poté se přestěhovala do Plzně.