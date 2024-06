Šest nabitých abonentních řad (Diamant, Platina, Chrám, Crossover, Duha a Kruh přátel hudby) láká posluchače i v nadcházející koncertní sezóně. Pestrá dramaturgie nabízí nejen velká díla, zvučná jména, netradiční hudební žánry, komorní koncerty, ale také hudební workshopy pro nejmenší posluchače i seniory. Šéfdirigentem zůstává Chuhei Iwasaki, hlavním hostujícím dirigentem Jan Schultsz a rezidenčním tělesem České noneto. Předprodej abonentních vstupenek byl zahájen.

LED Multimedia Chuhei Iwasaki - šéfdirigent | Foto: Plzeňská filharmonie, obecně prospěšná společnost

Klasické abonentní řady Diamant a Platina posluchačům nabídnou celou plejádu vynikajících umělců, slavných dirigentů, známých autorů a zajímavých koncertů dramaturgicky ovlivněných krom jiného Rokem české hudby a výročím Smetana 200. Jasným důkazem je hned zahajovací koncert, kde zazní Triumfální symfonie E dur Bedřicha Smetany nebo Rapsodie pro orchestr Taras Bulba Leoše Janáčka. V průběhu sezóny se představí přední pianisté Raúl da Costa a již poněkolikáté Olivier Triendl. Dále cembalistka Barbara Maria Willi, houslista Jan Mráček, klarinetistka Anna Paulová a violoncellisté Michal Balas nebo světová špička Daniel Müller-Schott, který zahájí 45. ročník festivalu Smetanovské dny, a také sopranistka Ann-Christine Larsson či barytonista Ivan Kusnjer.

Taktovky se ujmou dirigenti Erkki Lasonpalo, Joachim Gustafsson, Nuno Côrte-Real, Tomáš Brauner, šéfdirigent Chuhei Iwasaki a hlavní hostující dirigent Jan Schultsz.

„Nadcházející sezóna se vyznačuje hned třemi specifiky. Do její první poloviny se promítne probíhající Rok české hudby, který v té době půjde do svého finále. Ve druhé polovině se pak ohlédneme za obdobím, kdy se Plzeň právem honosila titulem Evropské hlavní město kultury, neboť v roce 2025 uplyne již 10 let od realizace tohoto mimořádného projektu. V roce 2025 nás čeká i další významné výročí – slavit totiž budeme 730 let od založení města Plzně,“ doplňuje k nové sezóně ředitelka Plzeňské filharmonie Mgr. Lenka Kavalová.

Abonentní řada Diamant se nově navýšila o jeden koncert stejně jako řada Chrámová. V té se posluchači mohou těšit na tři koncerty v katedrále sv. Bartoloměje: Čtvero ročních dob Antonia Vivaldiho, Zelenkovu noc (hudba Jana Dismase Zelenky) a Requiem Gabriela Faurého. Na čtvrtém koncertu situovaném do Velké synagogy zahraje The Prince of Denmark Air Force Band – oficiální orchestr dánského letectva pod vedením plukovníka a šéfdirigenta Hudby Hradní stráže a Policie České republiky Václava Blahunka.

„Plzeňská filharmonie vstoupí do nové sezóny 2024/2025 velkolepě již v září, a to open air koncertem Smetanova noc – smetanová moc na nádvoří Plzeňského Prazdroje v rámci velkolepé dobové show ve stylu 19. století. Je připraven kvalitní a bohatý program nejen v rámci klasických koncertních řad, ale i během mimořádných koncertů a Kruhu přátel hudby. Vážím si, že Plzeňská filharmonie prostřednictvím svých speciálních projektů Muzikantská naděje, Dětský klub Filharmoníček či Hudební dílny pro seniory nezapomíná ani na nejmladší generaci a aktivní seniory,“ dodává radní města Plzně pro oblast kultury a památkové péče a předsedkyně Správní rady Plzeňské filharmonie Mgr. Eliška Bartáková.

Multižánrová koncertní řada Crossover nabídne tři dramaturgicky zajímavé koncerty: Jazzové Vánoce, propojení cimbálové muziky s filharmonií nebo hudbu ze slavných filmů s Jamesem Bondem.

„Jsem nadšen, jak rozmanitý a bohatý program připravila Plzeňská filharmonie pro následující sezónu. Tato vynikající umělecká instituce si zaslouží za svou neustálou snahu o zlepšování a vytváření kvalitních hudebních zážitků nejen pro občany Plzeňského kraje velké uznání. Věřím, že plánované koncerty a akce budou plné emocí, radosti a přinesou všem návštěvníkům nezapomenutelné zážitky. Plzeňská filharmonie je jedním z velkých přínosů naší kulturní scény a jsem potěšen, že můžeme podpořit její vynikající práci. S očekáváním se těším na další úspěšnou sezónu, během které nás toto hudební těleso okouzlí svým uměním a talentem,“ říká radní Plzeňského kraje pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Ing. Libor Picka.

Stálicí je komorní řada Kruh přátel hudby s deseti koncerty. V Domě hudby postupně vystoupí Kukal Quartet, Doležalovo kvarteto, Check Accordion Trio i České noneto – rezidenční těleso a nejdéle kontinuálně působící komorní těleso na světě, barytonista Roman Janál, hornistka Zuzana Rzounková, houslistka Pavla Tesařová, pianisté Petr Novák, Matouš Zukal, Adam Skoumal a další.

Dětská řada Duha nabídne dva pořady – Dvořák učitel a Jsem Moojok Ojaak neboli pojídač medvědů. Pokračovat bude dětský klub Filharmoníček i projekt Muzikantská naděje. Novinkou je rozšíření workshopů o hudební dílny pro seniory.

„Přinášíme Vám novou koncertní sezónu 2024/2025. Každý rok mám pocit, že ta nová sezóna je ještě zajímavější než ta předchozí. Doufám, že budete mít stejný dojem. Těšíme se na Vás v koncertním sále,“ zve k návštěvě šéfdirigent Plzeňské filharmonie Chuhei Iwasaki.

Plzeňská filharmonie patří mezi vysoce žádané orchestry, a tak samozřejmě nechybí koncerty mimoplzeňské – tuzemské i zahraniční. Po loňském úspěchu se filharmonie vrátí na Mezinárodní festival Dvořákova Praha, tentokrát s pořadem Dvořák učitel, v srpnu vyrazí do švýcarského St. Moritz, aby opět vystoupila na Engadin Festivalu. V diáři nechybí ani koncertní sály v Mnichově, Stuttgartu, Norimberku, Drážďanech, Lipsku, Pasově, Dortmundu a Vídni.

Plzeňská filharmonie má na svých 6 abonentních řad už nyní v předprodeji předplatné, na něž lze aplikovat propracovaný slevový systém (senioři, studenti, děti a ZTP). Při koupi většího počtu koncertních řad lze získat slevu až 30 %. Konečná uzávěrka prodeje abonmá je 11. srpna.

Stávajícím předplatitelům budou jejich místa rezervována do 14. června, po tomto datu budou nevyužitá místa uvolněna do volného prodeje. Vstupenky na jednotlivé koncerty budou v předprodeji od 12. srpna.

Předplatné lze zakoupit na všech prodejních místech Plzeňské vstupenky nebo on-line.

