Plzeňská zoo právem patří k nejnavštěvovanějším místům v celém regionu. V posledních letech prošla rekonstrukcí řada míst, vznikl supermoderní lví výběh, jedinečná asijská zahrada nebo pavilon motýlů.

Roman Zarzycký | Foto: ANO 2011

Zoologickou a botanickou zahradu velmi podporuje město Plzeň, pomohlo jí výrazně i při pandemii covidu a také poskytlo finance na mnoho projektů. O podpoře zahrady a dalších aktivitách města jsme si povídali s prvním náměstkem primátora města Plzně Romanem Zarzyckým.

Zoologická zahrada má spoustu nových zmodernizovaných prostor. „Je to nový lví výběh v marockém stylu, který je v současnosti asi největším lákadlem. Dále jsme otevřeli asijský pavilon, pavilon motýlů a už brzy budeme otevírat voliéru s plameňáky,“ vyjmenovává Roman Zarzycký, do jehož gesce spadá i plzeňská zoo. Město Plzeň přispělo na stavbu lvího výběhu celkem 19 miliony, stavba přišla na 31 milionů korun.

Sám náměstek Zarzycký je častým návštěvníkem zoologické zahrady, pravidelně tam chodí nejen na křty zvířat, ale i se svými dětmi. „Osobně mám moc rád i nádhernou asijskou zahradu. Asijský pavilon se otevíral v roce 2020, vznikl z malého zahradního domku v havarijním stavu. Je to místo plné klidu a harmonie, opravdu jedinečné,“ prozrazuje dále Zarzycký, který na slavnostní otevření přišel tehdy stylově v kimonu.

Město ale podporuje nejen zoologickou zahradu. „Já mohu konkrétně mluvit o podpoře sportu a sportovních klubů. Protože to spadá do mé gesce. Tady jsme za 4 roky zmodernizovali a vybudovali mnoho sportovišť. A hlavně dáváme peníze i těm nejmenším klubům, aby děti v Plzni mohly sportovat,“ uvedl Roman Zarzycký.

Plánů pro Plzeňany má Zarzycký více. „V současné době je to zejména o řešení věcí v energetické krizi, pomoci lidem s vysokými náklady. Proto bychom chtěli zavést MHD zdarma pro seniory už od 65 let a pro děti až do 18. Spočetli jsme, že by to znamenalo zátěž 44 milionů ročně, a to si město myslím kvůli tomu, aby pomohlo lidem, může dovolit. Určitě zachovat cenu tepla, alespoň po dva až tři roky, nezdražovat vodu, co nejdéle to bude možné, ani o inflaci. To jsou vše řešení, jak lidem pomoci v drahotě. Trápí mě i doprava v Plzni, ty věčné kolony, to se určitě musí řešit. Ale uvidíme, jak bude po volbách vypadat koalice na plzeňském magistrátu,“ uzavírá Zarzycký, který kandiduje za hnutí ANO na post primátora města Plzně.

Zadavatel/Zpracovatel:ANO 2011, VLM a.s.