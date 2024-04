Jako každý rok na začátku května zažije Plzeň výjimečnou atmosféru. Od 3. do 6. května obsadí centrum města historická vojenská technika, autentické vojenské kempy, nemocnice, polní pošta nebo kuchyně, aby připomněly situaci na konci druhé světové války a osvobození města americkou armádou.

Program slavností při tiskové konferenci představil primátor Roman Zarzycký spolu s dalšími hosty | Foto: Statutární město Plzeň

Vojensko-historický program, jehož součástí je i Convoy of Liberty s více než dvěma sty kusy historické vojenské techniky, doplní kulturní program s country a folk scénou, LIBÉ RTY scénou a hlavní scénou na náměstí Republiky. Slavnosti vyvrcholí 6. května vzpomínkovým aktem u památníku Díky, Ameriko! Kompletní informace jsou na https://www.slavnostisvobody.cz/.

„Slavnosti svobody pro město Plzeň nejsou jen kulturní akcí, ale také významnou událostí, která rozvíjí diplomatické vztahy mezi několika zeměmi. Mám radost, že i tentokrát k nám přijedou rodiny amerických a belgických veteránů, kteří mají Plzeň stále v srdci. Veřejnost bych rád pozval na pestrý program, který by měl uspokojit starší i mladší generace, na které se chceme postupně více zaměřit, protože odkaz osvobození Plzně je třeba předávat z generace na generaci. Nikdy na něj nesmíme zapomenout,“ řekl plzeňský primátor Roman Zarzycký.

Dobové kempy

V části sadového okruhu, od Křižíkových sadů přes Šafaříkovy až po Kopeckého, se rozloží dobový kemp 16. obrněné divize s desítkami vozidel těžké i lehké obrněné techniky včetně legendárního tanku Sherman, polní kuchyní, dílnami nebo vojenskými ubikacemi. Klub vojenské historie Tommy & Yankee ukáže, jak fungovala 45. polní nemocnice, která na Plzeňsku reálně působila. Své místo v sadech bude mít tábor Československé samostatné obrněné brigády nebo tábor RAF a WAAF s replikou stíhacího letadla Spitfire v měřítku 1:1. V prostoru u muzea generála Pattona v Pobřežní ulici představí klub vojenské historie JTF Raiders současnou americkou armádu, především její druhou pěší divizi.

Slavnostní zahájení oslav

Zahájení čtyřdenních oslav osvobození Plzně americkou armádou je naplánováno na pátek 3. května od 18 hodin na náměstí Republiky. Při slavnostním ceremoniálu vystoupí americký studentský marching band Stuttgart Legacy Drumline, kadeti z americké vojenské posádky v německém Ansbachu, kteří předvedou svoji exhibici se zbraní, a zástupci klubů vojenské historie, již svoje aktivity prezentují po celou dobu slavností ve vojenských kempech. O hudební doprovod ceremoniálu se postará Pilsner Jazz Band. Večer zakončí koncert Big Bandu Jazz bez hranic s Chuckem Wansleyem, americkým zpěvákem řady hudebních stylů.

Kulturní program

Kulturní program se kromě náměstí Republiky bude odehrávat v Pobřežní ulici, v blízkosti muzea generála Pattona, kde si na své přijdou nadšenci folku a country. Koncerty uvede hudebník a moderátor Míša Leicht. Třetí scéna s názvem LIBÉ RTY vznikne v Kopeckého sadech. Je věnována především mladým lidem a její programová skladba se opírá o vliv americké kultury, především hudby, na českou scénu.

Convoy of Liberty

V neděli 5. května projede trasou po Klatovské třídě tradiční Convoy of Liberty s vojenskými historickými vozidly, v čele s renovovaným tankem Sherman M4 a džípy s příbuznými amerických a belgických veteránů, kteří se na osvobození západu Čech před 79 lety přímo podíleli. Konvoj doprovodí přelet dobových letounů P-51D Mustang, Boeing B 75 Stearman a Stinson AT 19B /Reliant Mk III.

Novou ‚pojízdnou kanceláří‘ disponuje dopravní inspektorát Městského ředitelství policie Plzeň.

Zdroj: Statutární město Plzeň

Vozidlo značky VW Crafter bylo pořízeno z finančních prostředků, které poskytlo město Plzeň jako dar Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje. Klíčky od automobilu z rukou primátora města Plzně Romana Zarzyckého a radního pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality Jiřího Winkelhöfera převzali v úterý 26. března 2024 ředitel Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje brigádní generál Petr Macháček, ředitel Městského ředitelství policie Plzeň plukovník Karel Machulda a vedoucí dopravního inspektorátu nadporučík Aleš Pavlík.