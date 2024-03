Aneb spoluspalování biomasy na fluidním kotli K6 navýšeno až na 100 %.

Historie spoluspalování biomasy na fluidním uhelném kotli K6 sahá až do roku 2006, kdy byla uvedena do provozu první samostatná trasa dopravy biomasy.

V roce 2010 byla zprovozněna trasa na spoluspalování mourových kalů, která byla po ukončení jejich dodávek využita na posílení spalování biomasy. V roce 2020 vedení teplárny rozhodlo o výrazném navýšení využití biomasy jako náhrady hnědého uhlí a v roce 2021 byla k fluidnímu kotli K6 přistavěna velká část nové technologie, která obsahuje dvě samostatné trasy štěpky, nový venkovní zásobník na 660 m3 biomasy, třídění biomasy a novou příjmovou stanici umístěnou na stávajícím zauhlování. Tato investice umožnila navýšit objem energetického podílu spalované biomasy na kotli K6 až na 82 %.

Zároveň bylo již v projektu počítáno s dalším navýšením až na 100 % spalování biomasy, což se ověřilo a po navýšení kapacity dopravních tras v roce 2023 je kotel plně schopný provozu na 100 % biomasy. V současné době je doprava paliva do kotle K6 realizována pomocí 4 tras na dřevní štěpku a 2 tras na hnědé uhlí. Palivový mix do kotle K6 je upravován podle toho, co v danou chvíli dává nejvýhodnější ekonomický a ekologický smysl s ohledem na nejvýhodnější konfiguraci tří provozovaných zdrojů Plzeňské teplárenské, a.s. (areály Teplárna, Energetika a ZEVO Plzeň). V rámci ekologizace byl současně zrekonstruován elektrostatický odlučovač kotle K6, který je nyní schopný plnit nejpřísnější požadavky na emisní limity tuhých znečišťujících látek pod 10 mg/m3 při různém palivovém mixu.