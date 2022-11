Plzeňský areál Bydlení Skvrňany - Město i příroda na dosah ruky

Komerční sdělení

Výstavba sedmi bytových domů nového plzeňského rezidenčního areálu Bydlení Skvrňany se blíží ke svému závěru. Nový areál nabídne 203 bytů, 230 parkovacích míst, soukromý park i krásnou přírodu na dosah ruky. Velkou výhodou je jeho ideální poloha – příroda, která láká k procházkám, je na dosah ruky, do centra Plzně to trvá 10 minut a ven z města se dostanete do 5 minut.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Foto: Trigema a.s.