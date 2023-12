Adventní čas je obdobím, které nás vtahuje do zvláštní atmosféry očekávání a radosti.

Klatovy | Foto: ©MCU MEDIA, foto Libor Sváček

V období adventu se města a obce oživují vánočními trhy. Procházky mezi stánky plnými vonných cukroví, ručně vyráběných ozdob a tradičních řemesel se stávají zážitkem pro všechny věkové skupiny. Místní umělci a řemeslníci prezentují své práce, a Vy si můžete zakoupit originální vánoční dárky pro své blízké. Na tyto trhy můžete zavítat ne jenom na Plzeňské náměstí ale třeba i do Domažlic, Horšovského Týna nebo Kašperských Hor.

ŠvihovZdroj: Jiří Strašek

Šumana - hrad KašperkZdroj: ©MCU MEDIA, foto Libor Sváček

Tento čas v kraji také přináší bohatý kulturní program, který poskytuje jedinečnou příležitost pro spojení s tradicí, sdílení radosti s ostatními a prozkoumání krás vánočního období.

Koncerty s vánoční hudbou a tradičními koledami oživují kostely a kulturní centra. Místní školy a divadelní spolky mají připravený vánoční představení, přinášející radost a zábavu pro celou rodinu.

PřešticeZdroj: Milan Janoch

Zkrátka tento prožitý čas je ideálním pro vytvoření vzpomínek, které budou trvat po celý rok.

Příspěvkové organizace si pro Vás připravili program akcí. Zavítat můžete například do Západočeské galerie, Západočeského muzea v Plzni nebo muzea a galerie v Mariánské Týnici, kde můžete využít adventní komentované prohlídky nebo nahlédnout do probíhajících výstav s vánoční tématikou. Galerie Klenová v Klatovech si pro dětičky připravila tvořivé dílničky, které se budou konat v galerii U Bílého jednorožce.

A co by to byli za Vánoce bez vánočních koncertů a betlémů, které se konají na mnoha místech, třeba v Bělé nad Radbuzou, ve Kdyni a okolí, Dobřanech nebo Starém Plzenci.

Starý Plzenec - Rotunda sv. Petra a PavlaZdroj: ©MCU MEDIA, foto Libor Sváček

Zakončit rok nemůžete zakončit jinak, než Novoroční vycházkou na Čerchov nebo na krásnou rotundu u Starého Plzence.

Mnoho z nás však tráví tento čas pohodlně doma. Co kdybyste ale letos udělali i Vy změnu a vydali se do svého města nebo okolí na adventní akce? Tak si nenechte ujít příležitost prožít tuto magickou dobu v plné parádě a s maximálním nasazením.