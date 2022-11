Desítky sbírkových míst s červenými květy po celém kraji: v obchodech, na úřadech, v restauracích a kavárnách – ale i dobrovolníci s kasičkami z řad studentů v ulicích větších měst. Taková bude listopadová sbírka ke Dni válečných veteránů, kterou už tradičně pořádá organizace Post Bellum.

Foto: Plzeňský kraj

Den válečných veteránů se celosvětově slaví 11. listopadu, u příležitosti konce první světové války. Květy vlčího máku pokrývaly hroby vojáků padlých na západní frontě první světové války a staly se proto symbolem tohoto svátku. Organizace Post Bellum se k němu přidala poprvé v roce 2014, aby veřejnosti přiblížila příběhy našich válečných veteránů.

Před 20 lety začali dokumentaristé z Post Bellum natáčet životní příběhy válečných veteránů, převážně z druhé světové války, díky čemuž najdete dnes přes 1 000 jejich svědectví v on-line archivu Paměť národa.

Zdroj: Plzeňský kraj Zdroj: Plzeňský kraj

Pro válečné veterány a další pamětníky, jejichž příběhy měli dokumentaristé možnost zachytit, založila organizace v době covidové pandemie Centrum pomoci Paměti národa. To celkem nabídlo pomoc tisícům seniorů a stovkám z nich pomohlo se zajištěním ochranných pomůcek, nákupů, doprovodem k lékaři, zprostředkováním odborné péče nebo vyslechnutím na telefonní lince. Část vybraných prostředků ze sbírky poputuje právě Centru pomoci, které pokračuje v činnosti i v současné době s cílem vytvořit stabilní podporu pamětníkům s jejich každodenními starostmi za pomoci kvalifikovaných pracovníků i dobrovolníků. Další část výtěžku ze sbírky bude věnována na dokumentování dalších příběhů hrdinů.

„Letošní sbírka ke Dni válečných veteránů se koná od 1. do 30. listopadu na stovkách míst po celé republice, samozřejmě i v Plzeňském kraji,“ uvádí na adresu sbírky její koordinátorka Aneta Sklenářová. Makové květy je možné pořídit v kavárnách, obchodech, galeriích, informačních centrech a na mnoha dalších místech, která se do sbírky zapojila. Od 7. do 11. listopadu také v ulicích měst od dobrovolníků s kasičkami. Kompletní seznam sbírkových míst v kraje je možné nalézt na www.denveteranu.cz.

Zástupce plzeňské paměti národa s červenými kvítky vlčích máků budete moci ale potkat i v rámci doprovodných akcí, třeba v rámci festivalu Juniorfest. Jedno ze setkání proběhne 5. listopadu 2022 v prostorách návštěvnického centra Plzeňského Prazdroje. Přímo na Den válečných veteránů 11. 11. 2022 se chystá další akce – v 15 hodin u symbolického makového políčka a doprovodné výstavy ve Smetanových sadech v Plzni. Tam bude možné zasadit si vlastní vlčí mák a na venkovních panelech se budete moci seznámit s příběhy legionářů, kteří přispěli nemalou měrou k samostatnosti Československého státu, veteránů z 2. světové války, kteří bojovali proti Hitlerovi v cizině nebo odbojářů, kteří se otevřeně přihlásili k boji s nacistickým režimem.

V loňském roce jsme společnými silami vybrali v Plzeňském kraji bezmála než 150 000 Kč. Děkujeme všem, kterým není lhostejný osud těch, kteří bojovali a bojují za demokracii a svobodu nás všech.

Paměť národa hledá další pamětníky! Uvítáme další tipy a doporučení na pamětnické příběhy z Plzně a plzeňského kraje! Máte ve svém okolí či příbuzenstvu někoho, jehož příběh by mohl rozšířit naši sbírku? Prosím, ozvěte se nám na plzen@postbellum.cz nebo telefon 608 020 162. Děkujeme!