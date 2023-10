Zdravotní péče je neustále ve vývoji a sokolovská nemocnice stále hledá způsoby, jak zlepšit služby pro své pacienty. V naší nemocnici jsme se proto rozhodli zavést novou metodu zvanou pneumopunktura, která se používá k léčbě různých zdravotních problémů.

Foto: Nemocnice Sokolov

Pneumopunktura je zajímavým směrem v oblasti alternativní medicíny, který si zaslouží pozornost. Co to vlastně je? A jak může ovlivnit naše zdraví? O tom jsme si povídali s Julií Brejchovou, která má tuto novinku v Nemocnici Sokolov na starosti.

Jak funguje pneumopunktura a jak může ovlivnit naše zdraví?

Pneumopunktura spočívá v aplikaci injekce oxidu uhličitého do podkoží – do míst akupunkturních bodů podél páteře a kloubů.

Tato terapie se provádí použitím jemných jehel a je prakticky bezbolestná. Oxid uhličitý je plyn, který se v těle rozpouští a může mít několik účinků, včetně zvýšení průtoku krve a kyslíku v tkáních. To může pomoci zlepšit celkový stav pacienta a zmírnit různé potíže.

Jaké jsou výhody pneumopunktury?

Pneumopunktura může nabídnout řadu potenciálních výhod. Někteří pacienti zaznamenávají okamžitou úlevu od bolesti a ztuhlosti, zejména v oblasti zad a kloubů. Tato metoda také může podpořit uvolnění svalů, což má pozitivní vliv na pohyblivost těla.Využívá se především ke zvýšení prokrvení a účinnému snížení bolestivých syndromů pohybového aparátu, především při ischemické chorobě srdeční, svalových spasmech, chronických a degenerativních onemocnění kloubů a páteře, poruchách prokrvení apod.

Jsou nějaké kontraindikace, které mi znemožní ošetření?

Ano, jsou to kožní změny v místě aplikace, jako je místní zánět, otok, vyrážka apod.

Mohou se objevit nějaké vedlejší účinky?

Pneumopunktura je relativně bezpečná metoda, ale jako u jakékoliv léčebné terapie mohou se objevit vedlejší účinky. Tyto vedlejší účinky jsou obvykle mírné a přechodné, ale mohou vzniknout modřinky, praskání, pocit tepla, otok apod., které během několika minut max. dní odezní.

Zdroj: Nemocnice Sokolov

Kolik ošetření je potřeba?

Frekvence pneumopunktury závisí na konkrétním zdravotním problému pacienta a na doporučení lékaře nebo terapeuta provádějícího terapii. Individuální reakce pacienta na pneumopunkturu může být různá. Někteří pacienti mohou cítit okamžitou úlevu a viditelné zlepšení po jediném zákroku, zatímco jiní mohou vyžadovat sérii terapeutických sezení k dosažení požadovaného výsledku.

Lékař nebo terapeut provádějící pneumopunkturu určí optimální frekvenci a délku léčebného režimu na základě diagnózy pacienta a jeho reakce na terapii. Může se jednat o sezení prováděná týdně, dvakrát měsíčně nebo na základě jiného harmonogramu.

Hradí ošetření pojištovna?

Zákrok bohužel není hrazen pojišťovnou a pacient si jej hradí sám. Jedno ošetření u nás v nemocnici stojí 150 Kč, nabízíme i balíčky více procedur za výhodnější cenu.

Kde a jak se mohu objednat?

Ošetření vám aplikujeme na kožním oddělení Nemocnice Sokolov, pavilon E, 1. patro. Je potřeba se dopředu objednat na telefonním čísle 734 497 716.