V Plzni v poslední době vzniká v mnoho atraktivních developerských projektů. Za mnohými z nich stojí společnost InterCora, která v letošním roce oslavila 30 let svého působení na trhu.

Nákupní centrum Alice | Foto: InterCora, spol. s r.o.

Jedním z posledních nově zprovozněných projektů je obchodní centrum Alice v plzeňských Skvrňanech. K obchodnímu centru Alice má mnoho místních vřelý vztah. Za socialismu tu bývala Jednota, pivnice, vinárna, bufet, cukrárna i kino Jiskra. V polovině devadesátých let zakoupila budovu developerská společnost InterCora, která zde vybudovala jeden z prvních Penny Marketů v Plzni. Za více než třicet let se proměnila kultura nakupování i požadavky zákazníků a majitel se musel rozhodnout, jestli objekt zrekonstruuje, anebo zbourá a vystaví zbrusu nový komplex.

„Když jsme situaci se společníkem Dr. Güntherem Zembschem zhodnotili, jako nejlepší řešení nám připadalo investovat do nové výstavby, která bude splňovat současná kritéria na ekologii i ekonomiku provozu. Obchodní centrum Alice bylo typické pro tehdejší architekturu. Uvnitř byl členitý prostor, který nebyl obchodně zajímavý a nevyhovovalo ani parkoviště,“ říká Ivan Hlaváček, majitel InterCory.

Více zeleně a lepší parkování

„Kromě moderních prodejen jsme se zaměřili i na kvalitu veřejného prostoru. Po dohodě s vedením města jsme scelili zelené plochy, vytvořili jsme nový park a vybudovali více parkovacích míst pro pohodlnější nakupování,“ dodává Ivan Hlaváček.

Součástí obchodního centra je i nadále Penny Market, aktuálně jeden z nejmodernějších v České republice. Přibyly obchody s textilem nebo s potřebami pro domácí mazlíčky, konkrétně tu lidé najdou například Pepco, TEDI, Super Pet a také lékárnu Devětsil. Nechybí ani Pivnící Jednota s příjemným posezením.

Úspornější a ekologičtější provoz

O provoz obchodního centra Alice se starají nejmodernější technologie, a to s ohledem na úsporu energií. Na komplexu je zčásti zelená střecha, zatímco vytápění a chlazení zajišťují tepelná čerpadla. „Těšíme se, až budeme porovnávat spotřebu energií oproti původnímu objektu. Mysleli jsme i na hospodaření s dešťovou vodou, které řešíme podle nejnovějších standardů. U obchodního centra si zákazníci mohou dobít i své elektromobily, jak už je u našich objektů zvykem,“ uzavírá Tomáš Mastný, vedoucí stavebního oddělení společnosti InterCora.

Projekt Skleněné peklo

A ve svých plánech hodlá společnost InterCora pokračovat i v příštím roce. Konkrétně na Rokycanské třídě, kde se chystá výstavba moderního nákupního centra v místě nikdy nezkolaudovaného objektu Carimexu známého jako 'skleněné peklo'. Podle slov Ivana Hlaváčka zde bude stát nejen obchodní centrum, ale i bytové domy.

„Kdybych nebyl plzeňský patriot, asi by InterCora do tohoto projektu nešla. Ekonomicky totiž tento projekt moc dobře nevychází. Skleněné peklo, jak se vžil název pro tento objekt, hyzdí Plzeň už pěknou řádku let. Když jsme dostali možnost do projektu vstoupit, řekli jsme si, že jako plzeňská firma máme trochu i povinnost se revitalizace tohoto území zhostit,“ vysvětluje Ivan Hlaváček.

V první etapě, kterou plánuje společnost zahájit na podzim příštího roku, vznikne obchodní zóna s prodejnou potravin a rychlým občerstvením. Druhá, navazující etapa bude zahrnovat byty a pak by mohla vzniknout kombinace bytů a administrativy.

