Prohlídkový okruh po stopách výroby železa vede až na vrchol Vysoké pece č. 1 v Dolních Vítkovicích.

Bolt Tower | Foto: Jiří Zerzoň

Dominanta Ostravy. Jeden ze symbolů města. Stavba, v níž se spojuje industriální historie s moderní architekturou. Ocelová dáma v srdci Dolních Vítkovic. To je Vysoká pec č. 1, která díky nadstavbě z roku 2015, kolem níž se šroubovitě vine pěší lávka až na vrchol, dostala jméno Bolt Tower.

„Lidé se většinou do Dolních Vítkovic těší na různé akce, koncerty a festivaly. Ale nesmíme zapomínat na historickou hodnotu celé oblasti. Dolní Vítkovice jsou unikátní v tom, že se podařilo zachovat celý proces od těžby uhlí, přes koksovnu až po výrobu železa. Naši průvodci vám rádi celý příběh povypráví při prohlídkových okruzích,“ pozval k návštěvě Dolních Vítkovic tamní ředitel Tomáš Šiřina.

Právě Vysoká pec č. 1 totiž nabízí velmi atraktivní prohlídkový okruh, během kterého se dozvíte vše o historii Dolních Vítkovic a výrobě surového železa a dostanete se přitom až na vrchol Bolt Tower. Kromě zajímavého výkladu plného příběhů a perliček se dočkáte i jízdy proskleným skipovým výtahem, pohledu do „tlamy“ vysoké pece, adrenalinové procházky po zmíněné šroubovité lávce a také jedinečných výhledů na celou Ostravu. A na samém vrcholu vás pak v rámci prohlídky čeká příjemné posezení v kavárně Bolt Café.

Dráha skipového výtahu.Zdroj: Renata Červená

„Skipový výtah jezdí po dráze materiálu do vysoké pece – tak byla původně zavážena vsázka. Teď je tu pomalý panoramatický výtah a vozí návštěvníky. Původní výška Vysoké pece č. 1 je zhruba 60 metrů a na té původní konstrukci je celý Bolt Tower zavěšený na táhlech. Autorem návrhu Bolt Tower je architekt Josef Pleskot, ostatně jako většiny přestaveb tady u nás v Dolních Vítkovicích,“ vysvětlila průvodkyně Lenka Kaštilová.

Nástup na skipový výtah.Zdroj: Renata Červená

S famózním sprinterem Usainem Boltem je často spojováno to, jak se nyní vysoká pec jmenuje. Tady byl ale legendární atlet až jako druhý… Název Bolt totiž přišel jako jeden z návrhů do ankety pro veřejnost, podobné, jako se dělala i k plynojemu přejmenovanému na Gong. A podle těch, kdo tehdy název vybírali, bylo slovo bolt perfektně padnoucí k nové nadstavbě s venkovním kovovým chodníkem v podobě šroubovice. Proč? Je to jednoduché – protože v angličtině slovo bolt znamená šroub.

Výhled z Bolt Tower.Zdroj: DOV

No a pak, když přijel Usain Bolt do Ostravy na Zlatou tretru, tak i on dorazil na vrchol vysoké pece a Bolt Tower pokřtil. „Je to tady úžasné. Spojuje se zde industriální historie, nová architektura a vzdělání. Musím přiznat, že ta vyhlídka na město je nádherná. I když pro mě je i trochu děsivá,“ konstatoval s úsměvem při křtu v roce 2015 Usain Bolt, který byl přece jen z procházky po šroubovité lávce poněkud nervózní. Naštěstí ho čekalo i posezení v kavárně, kde si dal sladkou kremroli, a pak už se v klidu podepsal na pamětní desku na stěně.

„Bolt Tower je kavárna s nejlepším výhledem na Ostravu! Prestižní místo ve výšce zhruba osmdesát metrů,“ zdůraznil ještě závěrem průmyslník Jan Světlík, který stojí spolu s architektem Josefem Pleskotem za přeměnou Dolních Vítkovic.

Trocha historie pece zvané Bolt Tower

Psal se rok 1911, když byla v Dolní oblasti Vítkovic postavena Vysoká pec č. 1, jejíž výška bez nadstavby byla 64 metrů. Technologicky velmi vyspělá pec produkovala ročně 300 tisíc tun speciálního a slévárenského železa. Fungovala až do roku 1998, přičemž posledních velkých oprav se dočkala zhruba deset let před svým uzavřením.



Už jako Národní kulturní památka industriální architektury byla v roce 2006 technicky zajištěna a začala být sezonně využívána. Většího zpřístupnění se dočkala v roce 2012 s novým otevřením celých Dolních Vítkovic. Nadstavba vysoké pece, kterou – stejně jako řadu dalších významných staveb v areálu – navrhl architekt Josef Pleskot, pak byla otevřena v květnu 2015 a před atletickým mítinkem ji slavnostně pokřtil nejrychlejší muž světa Usain Bolt.

Vysokopecní okruh a návštěva Bolt Tower

Vysokopecní okruh přináší stominutovou komentovanou prohlídku Vysoké pece č. 1 o historii Vítkovic a výrobě surového železa.



Návštěvníky čeká procházka částí areálu Dolních Vítkovic, jízda skipovým výtahem, adrenalinové roštové lávky ve výšce 70 metrů či nahlédnutí do nitra vysoké pece. Na vrcholu Bolt Tower si můžete užít 30 minut volného času, kochat se výhledy a dát si něco dobrého v kavárně.



Prohlídky začínají denně v 10:00, 12:00, 14:00 a 16:00 hodin, skupiny vycházejí z nového Infocentra Dolních Vítkovic v Gongu. Pro větší skupiny jsou možné individuální prohlídky dle dohody.



Zdroj: DOV