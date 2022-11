Jaké to je po operaci očí? Na stránkách očních klinik se dozvíte vše o tom, jak probíhají různé zákroky. Ale jaké jsou reálné zkušenosti pacientů, kteří operaci podstoupili? Jaké to pro ně bylo a jak ji hodnotí s odstupem času? Máme pro vás příběh Dobroslava Vanka (73), který na oční klinice TANA v Olomouci podstoupil operaci šedého zákalu a současně vyřešil svou dlouhodobou krátkozrakost a astigmatismus.

Od svých osmnácti let jsem kvůli krátkozrakosti nosil brýle, nejprve do kina a pak stále častěji. S brýlemi svět vypadal přece jen jinak a paradoxně bezpečněji. Mám tím na mysli především sport, což u mě v té době bylo lyžování, cyklistika a jízda na motocyklu. Velký problém pro mě představovalo shánění vhodných brýlí, a to jak na sport, tak na celodenní nošení. A problém to byl především finanční, neboť kvalitní brýle přijdou řádově na tisíce korun. S takovou cenou jde potom ruku v ruce opatrnost a strach z jejich poškození či ztráty. A to nemluvím o nutnosti udržovat je v čistotě, o problémech se zamlžováním, když máte obě ruce plné, při dešti, sněžení a tak dále. Kontaktní čočky představovaly velký průlom, ale i u nich byly podobné potíže s údržbou. A navíc nebyly zpočátku vhodné pro lidi s astigmatismem, mezi které patřím.

předZdroj: Alcon/archiv poZdroj: Alcon/archiv předZdroj: Alcon/archiv poZdroj: Alcon/archiv předZdroj: Alcon/archiv poZdroj: Alcon/archivNové technologie a materiály v očním lékařství udělaly obrovský skok vpřed. A pro mě se stala malým zázrakem implantace trifokálních torických nitroočních čoček, které umožňují korigovat téměř všechny oční vady. Když jsem se dozvěděl o této možnosti, neváhal jsem ani okamžik. Kontaktoval jsem oční kliniku TANA v Olomouci, na kterou jsem měl jen ty nejlepší reference.

Po telefonickém objednání mi provedli základní oční vyšetření, aby se potvrdilo, že jsem pro svou vysněnou operaci vhodný pacient. Společně jsme také vybrali multifokální torické čočky AcrySof IQ PanOptix Toric od Alconu, které jsou vhodné pro korekci katarakty u dospělých pacientů s presbyopií i bez ní, upravují vidění na všechny tři vzdálenosti a řeší i astigmatismus. A potom už šlo o standardní postup. Byl dohodnut termín operace, absolvoval jsem běžné předoperační vyšetření u své praktické lékařky a v den D, což bylo 17. 9. 2021, jsem přišel na zákrok.

Přiznám se, že trochu nejistoty ve mně bylo, neboť se jednalo o obě oči najednou a případný neúspěch jsem si ani nechtěl domýšlet. Naštěstí byl přístup celého personálu v čele s primářem Evženem Fricem velmi profesionální a uklidňující. Odstranění šedého zákalu a výměna čočky u jednoho oka trvala 15 minut. Po operaci druhého oka následovalo zakrytí očí plastovými klapkami, a to tak, abych na jedno oko malou škvírou viděl. To mě ujistilo, že nebudu odkázán na slepeckého psa.

Celá rekonvalescence do plného a nového vidění světa trvala jen dva dny, ovšem zvýšená opatrnost a ochrana očí byla potřeba zhruba čtrnáct dní. Dnes, po více než roce od operace, jsem stále na oči velmi opatrný. To však především proto, že si nesmírně vážím příležitosti, kterou jsem na stáří dostal díky oční klinice TANA a společnosti Alcon. Každý svůj den mohu prožívat bez hledání brýlí. Jezdím na kole a lyžích jen v brýlích na sport, při plavání rozeznávám své okolí i lidi kolem. Mohu si hrát s vnoučaty bez obav, že poškodím drahé brýle. A v neposlední řadě z dálky poznávám a zdravím své přátele, aniž bych musel čekat, až přijdou blíž nebo až mě pozdraví jako první. Zkrátka, můj obyčejný život se dostal do jiné dimenze.

Jsem rád, že dnes existují takové operace, které dokážou radikálně změnit životní standard. A cena, i když není zanedbatelná, není v tomto případě rozhodující. Protože z dlouhodobého hlediska se zlepšil můj pohled na svět a na mé blízké.

Dobroslav Vank

