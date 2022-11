Na stránkách očních klinik se dozvíte vše o tom, jak probíhají různé zákroky. Ale jaké jsou reálné zkušenosti pacientů, kteří operaci podstoupili? Jaké to pro ně bylo a jak ji hodnotí s odstupem času? Máme pro vás příběh Pavla Mouleho (46), který ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze podstoupil operaci šedého zákalu.

před | Foto: Alcon/archiv

Pavel Moule před rokem zjistil, že se mu zhoršuje zrak. Diagnóza byla neúprosná. Šedý zákal. „Začalo to plíživě, čočka byla jakoby pocákaná, což mi zkreslovalo vidění například při řízení nebo sportu. Protože ročně najezdím přes sedmdesát tisíc kilometrů, musel jsem to korigovat brýlemi, ale ani to časem nestačilo. Za jediný rok se mi zrak zhoršil natolik, že jsem musel začít uvažovat o výměně nitrooční čočky,“ popisuje svůj zdravotní stav.

předZdroj: Alcon/archiv poZdroj: Alcon/archiv předZdroj: Alcon/archiv poZdroj: Alcon/archiv předZdroj: Alcon/archiv poZdroj: Alcon/archiv

Zrak se rozhodl svěřit docentovi Pavlu Studenému z oční kliniky Somich. „Absolvoval jsem předoperační vyšetření a několik konzultací ohledně výběru nitrooční čočky. Nakonec jsem se rozhodl pro Vivity, která nejlépe vyhovovala mým potřebám. Chtěl jsem čočku, která mi umožní dobře vidět na dálku při řízení. Navíc jsem aktivní sportovec a hraji tenis, tak jsem si přál vidět při hře dobře i bez brýlí,“ vysvětlil Moule svůj výběr. Dopředu věděl, že po operaci bude nejspíše potřebovat brýle na čtení a na práci na počítači.

Operaci obou očí absolvoval najednou, v lokální anestezii. Jedno oko trvalo necelých sedm minut. „Výsledek byl dechberoucí. Ráno po operaci jsem se probudil a viděl věci, které jsem předtím neviděl. Všechno bylo krásně ostré a barevné. Před operací jsem potřeboval brýle na blízko i na dálku kvůli zákalu. Teď vidím skvěle na dálku i na střední vzdálenost, brýle mi zůstaly na blízko. Výsledek je ale skvělý,“ pochvaluje si pacient.

Rekonvalescence nějakou dobu trvala. „Řešil jsem problém se slzením očí. Než se oko zcela zahojilo, musel jsem kapat umělé slzy. Tmavé brýle jsem při řízení neodkládal ani v zimě, protože to pro mě bylo opravdu nepříjemné. Za čas se to ale srovnalo. Také jsem zpočátku vnímal ohraničení čočky na bocích, za měsíc jsem si ale zvykl a dnes už to vůbec nevnímám. Mozek se novému stavu rychle přizpůsobil,“ uvedl Moule. Podle něj jinak vypadají i světla v noci, ale oproti původnímu stavu je to bezpečné a vidí ostře.

Celkově měla operace kladný vliv na jeho život. „Čočku Vivity můžu jedině doporučit. Kamarád si vybral jiný typ čočky a není s ní úplně spokojený. Když kvůli šedému zákalu špatně vidíte, tak operaci prostě podstoupit musíte. Vybrat si vhodnou čočku je základem úspěchu a je třeba to důkladně probrat se svým lékařem, než se pro nějakou rozhodnete,“ uzavřel Moule.

Zdroj: Oči jako rys/archiv Zdroj: Alcon/archivwww.ocijakorys.cz

Zdroj: Fakultní nemocnice Královské VinohradyOsvětová iniciativa Oči jako rys si klade za cíl vzdělávat širokou veřejnost v oblasti péče o oči a řešení očních vad. Pacienti zde mohou najít komplexní informace o očních vadách. Dozví se, jak se jednotlivé vady projevují a jak ovlivňují vidění, co se s nimi dá dělat. Hlavním partnerem tohoto projektu je Alcon. Světový lídr v oblasti inovací produktů pro vidění a péči o zrak a dodavatel vyspělých technologií, přístrojů a produktů pro všechny významné oční kliniky v České republice.

www.bezbryli.cz

Na webu společnosti Alcon se dozvíte vše, co potřebujete vědět, než se pro operaci rozhodnete. Zjistíte, jak si správně vybrat kliniku, jaké otázky pokládat a jaká pracoviště a oční lékaři jsou dostupní ve vašem okolí. Můžete si zde také přečíst detailní informace o jednotlivých čočkách od Alconu, případně o tom, jak pečovat o svůj zrak.