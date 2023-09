To určitě neplatí pro padesátku ostravských školáků, kteří pilovali angličtinu s rodilými mluvčími.

Hello English Camp | Foto: Jazyková škola Hello, www.hello.cz

Chtějí se děti o prázdninách učit anglicky?

Každého baví něco jiného. A zdá se, že zejména teenagery možnost konverzace s rodilými mluvčími láká. Mnoho rodičů si také uvědomuje, že 2 měsíce jsou dlouhá doba a nechtějí, aby se dětem přes prázdniny všechno vykouřilo z hlavy. A tábory, které v Jazykové škole Hello již přes 10 let pořádáme, jsou příležitostí, jak se angličtinou bavit a pochopit, že není třeba se bát mluvit a že nejdůležitější je hlavně se nějak vyjádřit.

Prázdniny jsou bohužel za námi. Jaké mají děti možnosti v průběhu roku?

Mluvili jsme o tom, že děti motivuje možnost komunikace s rodilými mluvčími. Tu mají i během školního roku, kdy se mohou zapsat do Angličtiny s rodilým mluvčím v Jazykové škole Hello, nebo v místě, kam chodí do školy. Kroužky totiž otevíráme na mnoha školách v Ostravě a okolí. Těm, kteří mají vyšší očekávání a komplexnější zájem o anglický jazyk, pak doporučujeme Angličtinu s Cambridge. Je vhodná pro ty, kteří chtějí vidět měřitelný pokrok. Připraví děti na zkoušku a ony tak mohou získat mezinárodní certifikát, platný po celém světě. Pro ty, kteří se hlásí na gymnázia, je pak takový certifikát často šancí, jak získat u přijímaček extra body.

Letní tábory s angličtinou HelloZdroj: Jazyková škola Hello, www.hello.cz

Angličtina s Cambridge a certifikáty jsou určeny pouze dětem?

Rozhodně ne. Přípravné kurzy, zkoušky, a tedy certifikáty jsou různých úrovní a jsou rozdílné pro děti a dospělé. První certifikát mohou získat děti už na 1. stupni ZŠ. Vyzkouší si to, nebojí se a motivuje je to dosáhnout další level, tak trochu jako v počítačových hrách. Certifikát vyšší úrovně (B1-B2) budou zase potřebovat studenti posledních ročníků středních škol, pokud by si chtěli nahradit maturitu. Je to trend posledních let a možnost, jak mít část maturity “v kapse” již dříve a pak se soustředit na další předměty. Jazyková škola Hello je autorizovaným zkouškovým centrem, které v průběhu roku vypisuje několik termínů pro každou úroveň, takže si lze snadno vybrat.

Jazykové kurzy angličtiny pro dětiZdroj: Jazyková škola Hello, www.hello.cz

A co ostatní, kteří už školní lavice dávno opustili?

Vše, co bylo zmíněno pro děti, je v nabídce i pro dospělé. Mezi oblíbené stálice patří například kurzy pro seniory, které trvají jen 60 minut a tempo je trochu pomalejší. Stále větší zájem je také o individuální kurzy, kde si zaměření, čas i tempo určuje klient, nebo online kurzy, které šetří čas a náklady na dojíždění. Jinými slovy, vybere si každý. Věk není určující. Důležitá je pouze chuť a správný výběr. A s tím vám v Hello rádi pomůžeme.

Angličtina s Cambridge certifikátyZdroj: Jazyková škola Hello, www.hello.cz