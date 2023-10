Diakonie ČCE – středisko Blanka.

Ligově? Dokonce extraligově. Náš Domov pro seniory“ získal ocenění certifikát Diakonické extraligy. Služba splnila veškeré zákonné povinnosti, pracujeme v duchu diakonických a naplnili jsme i standardy kvality. Tento certifikát je oceněním práce všech pracovníků střediska, nicméně i velkým závazkem pro nás, celý tým zaměstnanců, jak vůči klientům, tak i jejich rodinám.

Plníme přání klientů

I zdánlivě nesplnitelná přání se stávají realitou našich klientů. V červenci si paní Helenka přála vidět zahradu své dcery a její nový dům. Vzhledem k tomu, že je paní imobilní, při péči s ní je nutná velmi šetrná manipulace, případný její přesun z lůžka je velmi náročný, požádali jsme o spolupráci Sanitku splněných přání. Posádka sanitky přijela za ní k nám do střediska, bezpečně ji dovezla k dceři, která svolala širokou rodinu a všichni tak mohli strávit společné odpoledne. Když paní Helenka přijela zpátky, její slova plná dojetí byla: “To byl tak krásný den, já si to tak užila“.

A tohle slyšet je vážně nejvíc.

Poznáváme okolí

Pokud je to jen trochu možné a klienti projeví zájem o výlety do okolí, prostě jedeme. Jedním z přáním bylo navštívit v létě zrekonstruovanou chatu na Živci. Mnozí tam měli své maturitní večírky, chodili na zábavy a znali historii Živce. Autobus nás dovezl k Živci, kde jsme se prošli, poseděli a společně si ugrilovali klobásy a hermelín. Mít večeři v přírodě bylo zase něco jiného. Bylo nás tolik, že jsme doslova naplnili celý autobus. Pozvání k akci měli také zaměstnanci, rodinní příslušníci, přátelé i dobrovolníci. Pro všechny věříme, že je to vždy plnohodnotně strávený čas v našem společenství.

Pěstujeme bylinky a užíváme si vitamíny

Další novotou letošního jara a léta pro naše klienty byla možnost osadit si několik vyvýšených záhonů v zahradě. Společně s pracovníky střediska si zasázeli jahody, bylinky a rajčata. Něco pěstovat, sledovat jak vám bylinky rostou pod rukama a radovat se z vlastní úrody může být motivace pro klienty i jen vstát z postele. I třeba se jen dojít podívat nebo dojet se tam potěšit s pracovníkem. Někteří zvládnou i vzít lahev s vodou a jít zalít v podvečer jahody. A radost z úrody je pak už bonus. Pro ty, kteří tu možnost nemají, máme alternativu v podobě výroby vitamínové šťávy dle vlastního výběru. K lůžku je klientovi přivezena nabídka citrusů nebo jiného sezonního ovoce a on si sám, nebo s dopomocí vymačká vitaminový nápoj dle chuti. A taková vychlazená čerstvá šťáva, to by šlo.

