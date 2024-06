Do jejich problematiky nás zasvětil primář ortopedicko-traumatologického oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku Petr Kozák.

Primář ortopedicko-traumatologického oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku Petr Kozák | Foto: Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace

1. Od kdy implantuje vaše pracoviště endoprotézy?

Endoprotetiku provádíme na ortopedicko-traumatologickém oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku od roku 1990. Do roku 1990 byla v našem kraji implantace endoprotéz výsadou jen některých pracovišť, a to nemocnice v Orlové a MNO-Fifejdy, nikde jinde se endoprotézy neimplantovaly.

Začali jsme nejdříve endoprotézou kyčelního kloubu (endoprotézy firmy Beznoska). Naší první operací byla implantace endoprotézy pacientovi, který měl nezhojenou zlomeninu krčku kosti stehenní, následkem čehož vznikl pakloub. Od té doby se program postupně rozjížděl, navyšovaly jsme počty operací. Nejdříve jsme začali operovat cementované endoprotézy, potom necementované a v roce 1991 jsme začali operovat endoprotetiku kolenního kloubu. Zprvu jsme používali kloubní náhrady firmy Johnson & Johnson, posléze tuzemské firmy Walter-Motorlet.

2. Endoprotézy kterých kloubů implantujete nejčastěji?

Nejčastěji operujeme kyčelní kloub, a to z několika důvodů. Jednak kloub trpí ve většině případů artrózou, která je špatně tolerovaná. Časté jsou zlomeniny krčku kosti stehenní, a proto se musí přistoupit k náhradě kloubu. Nemusí se jednat vždy jen o pacienty staršího věku, nezřídka se stává, že operujeme mladší pacienty, kteří spadnou z kola. V současnosti narůstají i počty implantací kolenního kloubu. Provádíme také implantaci endoprotéz ramenního kloubu, nyní nejčastěji reverzní. Buď se jedná o úraz, kdy je zlomenina natolik komplikovaná, že nelze provést osteosyntézu, anebo jde o pacienta s těžkou artrózou nebo poškozením rotátorové manžety. Operace drobných kloubů rukou na našem pracovišti provádí MUDr. Jiří Mazoch a náhrady kořenového kloubu palce na noze MUDr. Pavel Horák.

3. Jak jsou endoprotézy v kosti fixovány?

Fixace endoprotézy do kosti se provádí dvěma způsoby. Buď se jedná o fixaci necementovanou, kdy se používá systém press fit, kdy vytvoříme lůžko pro endoprotézu určité velikosti a zaimplantujeme do něj endoprotézu, která je o 1 – 1,5 mm větší. Díky elasticitě kosti endoprotéza velmi pevně drží. Velkou roli zde hraje povrch endoprotézy – ten musí být z takového materiálu, aby do něj kost vrůstala a sám indukoval růst kosti.

Cementované endoprotézy se implantují tak, že se vytvoří taktéž lůžko pro endoprotézu, to je ale o 2 mm větší než endoprotéza, prostor mezi kostí a endoprotézou vyplňujeme kostním cementem, který se namíchá na sále a ztuhne během 10 minut. Cement zajistí pevnou fixaci ke kosti, je velice pevný, často pevnější než kost starších lidí. Může obsahovat i příměs antibiotika.

Podobně je to u kloubních jamek. Pro necementovanou jamku (metoda press-fit) se lůžko vyfrézuje v kosti kyčelní asi o 1 mm menší, než je velikost jamky. Tato se umístí ve správném postavení do lůžka a kost ji svou elasticitou obejme. Existují i jamky závitořezné, pro které frézou vytvoříme lůžko a do kosti je pak zašroubujeme – tyto jamky se mohou použít výhradně u pacientů, kteří nemají osteoporózu.

4. Jakou trvanlivost mají implantované endoprotézy a co ji ovlivňuje?

Trvanlivost endoprotézy ovlivňuje několik faktorů. Především správná implantace a správný výběr endoprotézy, použitý materiál, materiál artikulačních povrchů a povrchové materiály, které jsou ve styku s kostí. Dále pak kvalita kosti pacienta, jeho zdravotní stav. Pokud by měl pacient v těle zánět, ze které by se k náhradě mohla dostat infekce, nastaly by velké komplikace. Trvanlivost ovlivňuje také fyzická zátěž pacienta.

U necementovaných dříků a jamek je velice důležitá tzv. primární fixace, která je dána jejich povrchem. Je tvořena elasticitou kosti, proti posunu brání povrch endoprotézy, který pevně na kosti lpí. U cementované náhrady fixaci zajišťuje cement, který při ztuhnutí mírně zvětší objem a dostane se do každé dutinky v kosti.

Kvalitnější, ale finančně nákladnější, je cement míchaný ve vakuu. Tento cement je homogennější a je prokázáno, že lépe fixuje endoprotézu ke kosti a tím má vliv na delší trvanlivost.

Nemalou měrou se na trvanlivosti kloubních náhrad podílejí artikulační povrchy. V počátcích endoprotetiky kyčle se jamky vyráběly z teflonu. U nich však docházelo k velkému otěru a endoprotéza se rychle uvolnila. Od roku 1962 se jamky začaly vyrábět z polyetylenu, což výrazně zlepšilo životnost endoprotéz. Materiálový vztah hlavice a jamky nazýváme párováním. U necementovaných jamek dosahuje nejlepší výsledky a minimální otěr párování keramika – keramika (keramická hlavice i jamka).

U cementovaných endoprotéz vykazují nejlepší vlastnosti, co se týče trvanlivosti, povrchově leštěné dříky. U necementovaných náhrad mají nejlepší výsledky povrchy s trabekulárním titanem nebo tantalem. Tyto materiály jsou osteoinduktivní, ale i osteokonduktivní. Modul pružnosti se u těchto materiálů přibližuje ze všech materiálů nejvíce modulu pružnosti kosti, což je fantastická vlastnost, protože na rozhraní je eliminován vznik stressových sil, které by endoprotézu uvolňovaly.

5. Kdy se začaly implantovat endoprotézy v Československu?

Počátky sahají do roku 1968, kdy první endoprotézu přivezl ze Švýcarska pan profesor MUDr. Oldřich Čech, který implantoval pacientům kolem 7 000 kloubních náhrad a má tak lví podíl na rozvoji endoprotetiky u nás. Sám se podílel na konstrukci české endprotézy kyčle- Poldi Beznoska.

6. Z jakých materiálů jsou endoprotézy zhotoveny a jaké druhy rozlišujeme?

Nejčastěji se používá nerezová ocel, chrom molybdenová ocel a titan. Titan v povrchové úpravě má nesporné výhody. Patří mezi ně již dříve zmíněné vlastnosti: osteoindukce – schopnost zahájit novotvorbu kosti, ale také ostokondukce-vedení tvorby kosti v požadovaném směru. Další výhodou je dobrá primární fixace na zdrsněném povrchu.

Na našem pracovišti používáme cementované endoprotézy s leštěným povrchem. Jsou z nerezové oceli nebo chrom molybdenové oceli a fixaci zajišťuje cement, ve většině případů antibiotický. Co se týče necementovaných endoprotéz, používáme titanové implantáty a párování keramika-keramika.

7. Jak se operuje cementovaná kloubní náhrada?

Kyčelní náhrada:

Nejdříve se odstraní hlavice s krčkem stehenní kosti, poté se vytvoří lůžko pro jamku v původní kloubní jamce. Pokud se používá cementová kostní náhrada, vyfrézujeme lůžko, odstraníme chrupavku a dostaneme se na podchrupavčitou kost. Tato má být zachována. Následuje cementování polyetylénové jamky. Stejně se postupuje u zavedení dříku. Důležité je, aby dřík i jamka byly ve správném postavení.

Kolenní náhrada:

Zjednodušeně lze tento postup popsat takto: Odstraníme chrupavku s podchrupavčitou kostí, vytvarujeme konce kostí podle řezacích šablon do požadovaného tvaru, který odpovídá endoprotéze. Implantáty fixujeme pomocí kostního cementu.

Při operaci je velmi důležité postavení kloubní náhrady tak, aby respektovala původní vazový model a aby umožňovala přirozený pohyb a zajistila stabilitu kloubu. K tomu nám dnes slouží navigace, kdy do kosti zaimplantujeme sondy, které jsou načítány kamerami. Takto si vytvoříme virtuální model kolenního kloubu. Navigace pak naplánuje nejoptimálnější postavení komponent a vede operatéra jednotlivými kroky operace. Má přesnost na 1 mm a 1 úhlový stupeň.

8. Z jakých důvodů se nejčastěji operují kloubní endoprotézy?

Mezi příčiny patří jednoznačně artróza – jedná se o degeneraci chrupavky a její úbytek. Na tento stav pak navazují příznaky – bolest, omezení pohybu, vznik kostních výrůstků – osteofytů. Ve výčtu následují zlomeniny krčku kosti stehenní. K dalším indikacím patří poúrazové artrózy, nekróza hlavice kosti stehenní, kdy dochází k částečné odúmrti hlavice a její deformaci z jiných důvodů jako jsou – diabetes, poruchy lipidového metabolismu, leukémie, léčba cytostatiky, poúrazové stavy z dětství a artrózy na tzv. dysplastickém podkladě, kdy došlo ke špatnému vývoji kyčelního kloubu, tzn. vrozené vady.

9. Jaká je budoucnost endoprotetiky?

Jako velice důležitý se jeví rozvoj medicínské industrie a materiálového inženýrství. V endoprotetice jsou zásadní materiály a jejich vývoj. Dnes se používají materiály, které se se svými hodnotami jen mírně přibližují modulu pružnosti kosti. Jednou se možná dostaneme do bodu, kdy rozdíly v pružnosti budou minimální a v důsledku toho nebude docházet na rozhraní kosti s implantátem ke stresovým a střižným silám. To zajistí lepší fixaci implantátu a nebude tak docházet k jeho uvolňování.

