Slavnosti chřestu a vína v květnu v Ivančicích | Foto: KIC Ivančice/archiv

Vybraná pochoutka královských stolů i zelenina do každé domácnosti. To vše a ještě mnohem víc je chřest. Vybraná menu regionálních restaurací. Moravská vinařství. To vše spojené kuchařskou show, duely vína a jídla a nabitým doprovodným programem na 29. Slavnostech chřestu a vína v Ivančicích.

Chřest vařený, pečený, grilovaný, gratinovaný, smažený, naslano i nasladko – to je jen malý výčet toho, co vše se dá s chřestem dělat. Na Slavnostech chřestu a vína si navíc můžete chřest zakoupit i syrový, a to jak zelený, tak bílý. Právě bílý chřest býval jednou z ivančických specialit – chřest se tu dřív pěstoval zakrytý speciálními hliněnými poklopy. Tato metoda není příliš vhodná pro velkoprodukci, ale spíše pro trpělivou a poctivou manuální práci. Nejen proto je bílý chřest považovaný za exkluzivní potravinu.

Slavnosti chřestu však nejsou jen o ochutnávání dobrého jídla a vína. Načerpat můžete také spoustu inspirace, jak si chřest upravit doma, a to během kuchařských show, letos v podání Petra Stupky, Mirka Kaliny, Markéty Hrubešové a Honzy Vorla. WinePoint pak přímo v gastrozóně nabízí degustaci vynikajících moravských vín nasnoubených k pokrmům festivalových restaurací.

Chřest a víno, to jsou dvě hlavní slova spojená s našimi Slavnostmi. Co by to ale bylo za slavnost bez zábavy, hudby a dalšího kulturního programu? V pátek bude naše pódium patřit už tradičně především místním školám a spolkům a také netradiční cimbálovce Midnight Coffee Session. V sobotu nás čekají pecky jako Michal Hrůza a Kapela Hrůzy, cimbálová hudba Musica Moravica, pop-funková kapela I.V.M, rocková zpěvačka Tanja či pop-rocková kapela Tremolo. Na své si přijdou i děti, na pódiu bude řádit Fíha Tralala. V neděli pak převezme mikrofon cimbálová hudba LH za oponou, dechová hudba Vlčnovjanka, multižánrová kapela The People nebo známý písničkář Michal Horák.

Malí návštěvníci se mohou v sobotu i v neděli těšit na několik divadelních představení Divadla Studna a Divadla eMILLIon, spoustu her a zábavy na nádvoří radnice, a také na výstavu drobného zvířectva v průjezdu k Základní umělecké škole. Nadupaný program pro děti i dospělé si připravilo i Kino Réna Ivančice a trochu klidu od mumraje Slavností si můžete užít při prohlídce expozice Vladimíra Menšíka či výstavy děl Alfonse Muchy, obojí v Památníku Alfonse Muchy.

Ochutnávání chřestu a vína bude možné proložit zakoupením výrobků od prodejců na řemeslném a potravinovém trhu. Skvělý zážitek pro malé i velké slibuje jako vždy nedělní jízda parním vlakem z Ivančického hlavního nádraží, přes Moravské Bránice, Silůvky a Střelice až do Brna na dolní nádraží – a samozřejmě zpět. A pro ty nejodvážnější a sportovně zdatné máme ještě jeden tip – prohlídku ivančické věže s nádherným výhledem do okolí.

Pochutnat si a pobavit se!

Slavnosti chřestu a vína, 19.-21. května 2023 v Ivančicích.

