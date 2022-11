Nedá se svítit. Když starý počítač už nejde opravit a odporoučí se do křemíkového nebe, nezbývá než koupit nový. Že na něj nemáte? Nevadí, všechno se dá řešit. Poradíme, kdy se vyplatí koupit si notebook nebo stolní PC hned teď na splátky a kdy je lepší počkat, než našetříte.

Že my Češi se nákupů na splátky nebojíme, není žádné tajemství. Dokazují to i čísla. Podle České bankovní asociace má se splátkovým prodejem zkušenost 38 % z nás, víc než třeba s běžnou půjčkou. A co si na splátky kupujeme nejčastěji? Bílou techniku, jako jsou pračky a ledničky, a elektroniku – chytré mobily, televize a počítače.

Dává to smysl. Když nemáte našetřeno, nákup například školního notebooku na splátky bývá rozumná volba. A to i když jsou vám jinak dluhy proti srsti. Na rozdíl od televize a spousty dalších vymožeností, se bez počítače v 21. století objedete jen stěží.

3 příklady, kdy má počítač na splátky smysl

Pracovní počítač – Pokud byste bez počítače nemohli dál pracovat a vydělávat, není co řešit. Stejně tak, pokud vám vlastní notebook nebo stolní PC umožní trávit část pracovní doby na home officu, místo abyste museli každý den dojíždět do práce.

– Pokud byste bez počítače nemohli dál pracovat a vydělávat, není co řešit. Stejně tak, pokud vám vlastní notebook nebo stolní PC umožní trávit část pracovní doby na home officu, místo abyste museli každý den dojíždět do práce. Studijní počítač – Školáci a studenti se dnes bez počítače neobejdou, a to ani nemusí být epidemie a distanční výuka. Než abyste svým dětem komplikovali vzdělávání, to jim radši počítač kupte.

– Školáci a studenti se dnes bez počítače neobejdou, a to ani nemusí být epidemie a distanční výuka. Než abyste svým dětem komplikovali vzdělávání, to jim radši počítač kupte. Domácí počítač – Nemusí to být žádné „dělo“, aspoň jeden funkční počítač v domácnosti v 21. století je ale nutnost i pro ty, kteří ho nepotřebují do práce ani do školy. Abyste mohli vyřídit e-maily, přihlásit se do banky nebo například nakoupit v e-shopu. V takovém případě ale nemluvíme o investici v řádech desítek tisíc. Dostatečný domácí počítač pořídíte už za částky od pěti tisíc.

Samozřejmě, existuje i nekonečně příkladů, kdy je nákup nového počítače zbytečný špás. Třeba když by ten starý šel ještě opravit. Nebo jen proto, abyste rozchodili novou hru. Zkrátka kdykoli nový počítač vyloženě nepotřebujete, vyplatí se vydržet to ještě pár měsíců s tím starým a mezitím si našetřit na nový. Udělat si radost „jen tak“ a navíc na dluh, z toho by váš domácí rozpočet radost neměl.

Dobrou zprávou je, že ceny počítačů dlouhodobě klesají. Za českou průměrnou mzdu z druhého čtvrtletí letošního roku (40 086 Kč) si koupíte klidně i dva, tři solidní notebooky. Hlouběji do kapsy musíte sáhnout, jen pokud potřebujete opravdu výkonný stroj například na stříhání videa nebo tvorbu 3D grafiky. Anebo designový kousek od prestižní značky.

TIP: V době, kdy ceny energií raketově stoupají, stojí za to přemýšlet nad spotřebou elektřiny. Záleží samozřejmě na mnoha parametrech, obecně ale platí, že notebooky jsou mnohem úspornější než stolní počítače.

Jak si pořídit počítač na splátky

Díky tomu, jak je oblíbené, je nakupování na splátky velmi snadné. Nemusíte nic vyřizovat dopředu, v kamenných prodejnách s vámi personál vše vyřeší během chvilky na pokladně, v e-shopech stačí vyplnit pár údajů v online formuláři a je to. Na druhou stranu to ale ještě neznamená, že tento způsob financování schválí úplně každému. Musíte splňovat alespoň základní požadavky: Věk nad 18 let, trvalý pobyt v České republice a pravidelný zdroj příjmů. A při vyřizování budete potřebovat vždy minimálně jeden doklad totožnosti, při online nákupu potom zpravidla dva.

Na trhu působí řada finančních společností, které nákup na splátky poskytují. Chybu rozhodně neuděláte, pokud zvolíte splátkový prodej od Hello bank! Tedy od banky s dlouholetou praxí v této oblasti, která i díky tomu spolupracuje se zhruba 1 000 kamenných obchodů a e-shopů, kde zaručeně mají nový počítač i pro vás – Alza, Expert, Planeo, Euronics a spousta dalších.