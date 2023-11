Pod Jizerkami sídlí opravdoví profesionálové

Komerční sdělení

Pod Jizerkami, vedle pramene Nisy, u lesa. Tedy tam, kde by to čekal jen málokdo, vzniklo v posledních letech největší obráběcí centrum zaměřené na plasty. A to takových parametrů, že zboží od nich putuje ke stovkám zákazníků po celé Evropě, ale také až do Číny. Jejich cesta začala před 26ti lety, a od té doby přináší zákazníkům, co potřebují a co očekávají.

Foto: TITAN - Multiplast s.r.o.