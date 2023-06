Od listopadu, kdy Nevoga začala s exkurzemi pro žáky základních škol, nahlédlo pod pokličku firmy přes 320 dětí ze 13 tříd z 9 různých škol.

Pod pokličku Nevogy nahlédlo v letošním školním roce přes 320 dětí | Foto: Nevoga s.r.o.

„Zavítali k nám školáci jak ze znojemských základních škol, konkrétně ze ZŠ JUDr. Mareše, nám. Republiky, Pražské a Přímětic, tak osmáci či deváťáci z Vrbovce, Dyjákovic, Tasovic, Šanova a Šatova,“ rekapituluje exkurze Zuzana Pastrňáková, vedoucí PR a marketingu v Nevoze.

S jakými profesemi jste se při prohlídce podniku seznámili? Jak se Nevoga podílí na recyklaci? Do kolika zemí světa firma výrobky dováží? Nebo jaké jsou aktivity firmy v regionu? To a mnohem více je tématem exkurzí ve firmě. Kromě toho se diskuse točí kolem důležitých témat týkajících se volby budoucího povolání.

„Chceme ukázat dětem, jak to vypadá ve velké, ale rodinné mezinárodní firmě. Jaká všechna povolání a profese jsou potřeba, aby vše fungovalo jako jeden celek. Jak důležité je být jeden velký tým. Zároveň je chceme motivovat k tomu, aby si dobře vybrali svůj směr – často mluvíme o tom, aby se věnovali tomu, co je baví, protože to je předpoklad úspěchu. A každého z nás baví něco jiného,“ vysvětlil již dříve cíl exkurzí Petr Pokorný, prokurista Nevogy.

„Moc děkujeme všem za návštěvu, za zájem žáků a za mnohdy zajímavé a podnětné dotazy. Věříme, že i pro ně je prohlídka firmy obohacující. A děkujeme také za zájem – termíny na exkurze pro podzim máme už teď prakticky plné,“ dodává Pastrňáková.

Ostatně podívejte se sami, jak se dětem v Nevoze líbilo. Fotky a videa můžete vidět na Facebooku i Instagramu.

Prohlídky organizuje společnost i pro partnerské střední školy. Firma školám zajišťuje také dopravu, všechny třídy jezdí exkurze zadarmo NevoBusem.