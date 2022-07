Generálním ředitelem Karlovarské krajské nemocnice je více než rok zkušený lékař.

Karlovarská krajská nemocnice | Foto: Karlovarská krajská nemocnice a.s.

generální ředitel Josef MärzZdroj: Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Josef März zná karlovarskou i chebskou nemocnici naprosto dokonale. Pozici ředitele si již jednou vyzkoušel, a i předtím působil ve vedení nemocnice. I přesto, že nemocnice řídí, zůstává lékařem srdcem i duší. Díky tomu, že stále působí také jako primář chirurgického oddělení, může spoustu věcí zaznamenávat jinou optikou. „Určitě mám podstatně větší pochopení pro chod nemocnice a odborné záležitosti, které promítám do plánů a ekonomiky. Ale všem se zavděčit nelze a pravidla a standardy je nutné postupně implementovat, včetně ekonomických limitů,“ popisuje generální ředitel KKN a.s. Josef März. Snaží se vše ve prospěch nemocnice koordinovat. Práce zdravotníků si nesmírně váží. „Upřímně si myslím, že máme štěstí v obou nemocnicích na lékaře i nelékařský personál. Řada z nich má svou nemocnici v srdci. A jsou profesionály a odborníky, to je bez debat,“ říká Josef März. Nemocnice získala letos díky výzvám REACT-EU 360 milionovou dotaci na modernizaci přístrojového vybavení a nedávno pořídila i zbrusu nové CT, magnetickou rezonanci do Nemocnice Karlovy Vary a nové CT do Nemocnice Cheb. „Jsou to peníze určené na podporu odolnosti nemocnic při například pandemické situaci,“ uvedl ředitel. Peníze použijí na stavbu transfuzní stanice, vybavení, pořídí řadu přístrojů, aby mohli lépe, operativněji a s větší kapacitou reagovat na případné další krizové situace. Díky přístrojům nové generace tak mohou lékaři rychleji a ve vyšší kvalitě pacienty vyšetřit, z čehož jednoznačně profitují právě pacienti.

Kromě získané dotace a financí se také KKN povedlo zavést další typy specializované péče – centrum pro léčbu bolestí hlavy, kýlní centrum, centrum pro chirurgickou léčbu obezity, nové metody v intervenční kardiologii a další. Nelze opomenout, jak se nemocnice jako páteřní pro Karlovarský kraj dokázala vypořádat s testováním i očkováním proti Covidu, včetně organizace a zajištění mobilních očkovacích týmů a provozu velkokapacitních očkovacích center.

Lékaři a zdravotníci chtějí svou práci i co nejvíce přiblížit veřejnosti. Nemocnice proto pořádá či se podílí na spoustě akcí pro veřejnost, jako je Kraj dokořán, Den dárců, Den melanomu a řadu dalších. Snaží se spolupracovat se středními školami a nabízet jim prostor pro prezentaci jejich žáků. „Zkrátka chceme v rámci možností propojit oba světy a docílit toho, že obyvatelé budou mít dobrý vztah k nemocnicím,“ vysvětluje März.

Je všeobecně známo, že v českých nemocnicích kvalifikovaný personál bude chybět ještě dlouho. „Určitě netrpíme nadbytkem, některá oddělení se snažíme dlouhodobě posílit, bohužel neúspěšně, protože daní odborníci nejsou v celé ČR. Ale jednoznačně nezaměstnáváme každého, chceme, abychom poskytovali kvalitní péči a výcvik. A myslím, že na kvalitě našeho personálu to je znát,“ říká ředitel. „Se stávajícím personálem se snažíme přece jen více komunikovat a ukazovat zájem, pozitivní informace tak, aby mohli být aspoň trochu hrdí, že tu pracují,“ zmiňuje. Jednoznačně se zlepšila závodní jídelna, intranet, benefity. V celé KKN se také zvyšovaly mzdy. „Myslím, že v porovnání s řadou jiných nemocnic a po započtení všech náležitostí se nemáme za co stydět," podotkl März.

Obě nemocnice se rekonstruují. V chebské nemocnici opravy finišují. V Karlových Varech v červenci začne stavba moderního transfuzního oddělení. Plán na letošní rok je prý jasný. Musí přežít tlak krize energetiky a zdražování. „Budeme pokračovat ve stabilizaci nemocnice a třeba zavedeme i další novinky do péče. A také bych chtěl mít stále co nejspokojenější zaměstnance a pacienty,“ uzavírá ředitel März.