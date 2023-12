Od 1.ledna 2024 dojde k velkým změnám v systému přijímacího řízení na střední školy. Cílem je zjednodušit celý tento systém a výběr studijního programu. Žáci dostanou možnost podat si více přihlášek, než dosud.

Žáci VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf - technický obor Informační technologie | Foto: VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf

Kolik přihlášek mohou žáci podat

V minulých letech bylo možné do prvního kola přijímacích zkoušek podat dvě přihlášky. Nově by to měly být minimálně tři, v případě škol s talentovými zkouškami až pět. Uchazeči budou v přihláškách označovat školu, kterou preferují nejvíc. Po vyhodnocení výsledků je pak informační systém přiřadí do té nejvýše postavené v pořadí, do níž mohou být na základě výsledků přijati. Odpadne tak celý proces zápisových lístků.

Týká se to i nematuritních oborů

Změny se týkají jak maturitních, tak učebních oborů.

Jak přihlášku podat

Podle novely školského zákona jsou tři možnosti, jak přihlášku podat:

- Prvním způsobem bude elektronická forma na základě prokázání elektronické

totožnosti

- Elektronickým podáním výpisu vytištěného z online systému

- Zůstane ale zachována i klasická papírová cesta podání přihlášky

Kdy přihlášku podat

Termín podání přihlášky do prvního kola je pro rok 2024 k 20. únoru, zatímco dosud to bylo do 1. března. Jednotné přijímací zkoušky proběhnou na jednotlivých školách v druhé polovině dubna.

Ucelené informace ke změnám najdou zájemci o studium na webové adrese www.prihlaskynastredni.cz.

Zdroj: VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf

VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf má ucelený systém vzdělávání

Jedním z nejdůležitějších životních rozhodnutí pro žáky devátých ročníků základních škol je volba budoucího povolání a s tím spojené studium. Blíží se čas, kdy se v rodinách bude řešit, jakou střední školu a obor si vybrat.

Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf je jednou z největších škol v Ústeckém kraji s dlouholetou tradicí. Škola se nachází na několika místech ve Varnsdorfu. Nabízí, kromě uměleckých oborů, také širokou škálu oborů služeb a cestovního ruchu, a technické obory. Novinkou na škole pro školní rok 2024/2025 je studium maturitního oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Seznam všech učebních i maturitních oborů lze dohledat na www.skolavdf.cz.

Škola ve Varnsdorfu se pyšní také uceleným systémem vzdělávání, který zajišťuje horizontální i vertikální prostupnost. V praxi to znamená, že uchazeč o studium, který do školy nastoupí, může získat výuční list, maturitní vysvědčení a studium završit absolutoriem na Vyšší odborné škole, čímž získá právo užívat titul diplomovaný specialista (DiS.)

Proč studium na VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf

Velkou výhodou je široké spektrum nabízených oborů, ze kterých si uchazeč vybere dle svého zájmu. Pokud v průběhu studia zjistí, že jeho volba nebyla správná, může v rámci školy s minimálními potížemi přestoupit na jiný. Nejvýznamnější výhodou však je, že absolventi školy nacházejí plné uplatnění na trhu práce.

Zdroj: VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf

Přijímačky „nanečisto“

Pro zájemce o studium připravila škola hned několik termínů přijímaček „nanečisto“.

Jak již z názvu vyplývá, jedná se o cvičnou verzi testu, při níž jde o co nejvěrnější simulaci skutečné zkoušky. Termíny jsou na webu školy.

Zdroj: VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf

Den otevřených dveří 19.1.2024 od 9:00 do 16:00hod

V rámci Dne otevřených dveří, který je v pátek 19. ledna od deváté do šestnácté hodiny, se žáci, rodiče a prarodiče mohou podívat na všechna pracoviště školy. Zároveň už budou známé termíny dnů, které budou určeny pro konzultaci ke změnám v podávání přihlášek. V určené dny budou zástupci školy pomáhat rodičům s těmito novinkami.

Virtuální prohlídka na www.skolavdf.cz

Kde se žáci připravují na svá budoucí povolání, si mohou zájemci prohlédnout také prostřednictvím virtuální prohlídky na www.skolavdf.cz.

Zdroj: VOŠ, SPŠ a SOŠ Varnsdorf