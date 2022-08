Tradiční česká politická strana a místní hnutí. Do komunálních voleb v září 2022 spojí síly v Ostravě ČSSD a hnutí LEČO-Lepší a čistá Ostrava.

Foto: ova media solutions s.r.o.

O primátorské křeslo se bude znovu ucházet Petr Kajnar za ČSSD, který vedl Ostravu naposledy před 8 lety a má za sebou řadu velkých úspěchů. „Jsme si názorově velice blízcí a v LEČU pracují lidé, kteří dávají Ostravě srdce a je za nimi kus poctivé práce.“ Podle Kajnara je spojení pro voliče řešení, které má smysl a je rozumnou volbou pro nelehké časy.

PROGRAMOVÉ PRIORITY

Ostrava: přívětivé místo pro život, bezpečné a bez poplatků

1. Ekonomická pomoc občanům Ostravy

Najdeme prostředky, přehodnotíme priority současného vedení a prosadíme překlenovací pomoc občanům města zasaženým současnou krizí. Zlevníme život občanům Ostravy například tím, že zrušíme dočasně poplatky za komunální odpad, zmrazíme ceny městských služeb, zrušíme poplatky za psy. Nebudeme zvyšovat daň z nemovitosti. Zastavíme populistické plýtvání prostředky města, a zasadíme se o vykoupení podílu francouzského SUEZ ve společnosti Ostravské vodovody a kanalizace, aby zisky z vody zůstávaly v Ostravě.

2. Bezpečnost

Bezpečný život a vytěsnění prodejců a uživatelů drog. Městská policie patří do ulic. Především do problematických lokalit a míst, kde ji občané potřebují z důvodu bezpečnosti. Řešení parkování a pokutování za ně má být až na druhém místě.

3. Parkování

Zasadíme se o to, aby s novou výstavbou vznikala parkovací stání nad rámec zákona, a současné parkovací plochy se stále rozšiřovaly. Problematiku parkování budeme řešit koncepčně. Při řešení tohoto problému, který doposud leží na bedrech jednotlivých obvodů je nezbytná aktivní pomoc města.

4. Investice

Podpoříme investice do energetické soběstačnosti města a jeho společností. Investiční akce hodláme realizovat tak, aby co nejméně zatěžovaly život občanů. Například zrušené parkoviště u Městské nemocnice z důvodu výstavby parkovacího domu, musí mít po dobu výstavby dostupnou náhradu.

5. Byty

Preferujeme výstavbu dostupného bydlení před nákupy předražených bytů pro vyvolené.

6. Rozvoj města

Zasadíme se o přilákání investorů do Ostravy s potenciálem lukrativních pracovních pozic. Podpoříme rozvoj Lékařské fakulty Ostravské univerzity, především v oblasti stomatologie a pediatrie. Zrušíme nařízení města omezující podnikání. Podpoříme zdravý životní styl, sport a budování sportovních zázemí.

Petr Kajnar

kandidát na primátora

Zdroj: ova media solutions s.r.o.

Vědecko-technologický park, průmyslové zóny Hrabová a Mošnov, Lékařská fakulta Ostravské univerzity. Petr Kajnar stál v čele Ostravy v době jejího největšího rozmachu. Nyní je potřeba zejména zastavit populistické plýtvání prostředky města. Současné vedení města promrhalo stovky milionů korun za studie a projekty, na jejichž realizaci nemá dostatek prostředků a kapacit. „Máme před sebou nelehkou dobu. Lidé se budou muset připravit na nákladnější výdaje na život, které jsou spojeny s energetickou krizí, velká řada z nich se musí uskromnit a důkladně řešit své příjmy a výdaje. Město jim může podat pomocnou ruku. V rozpočtu našeho města, což jsou peníze občanů Ostravy, najdeme prostředky, přehodnotíme priority současného vedení a prosadíme překlenovací pomoc občanům zasaženým současnou krizí. Zlevníme život občanům Ostravy,“ říká kandidát na primátora Petr Kajnar.

Jeho ČSSD se do letošních komunálních voleb spojilo s ostravským hnutím LEČO-Lepší a čistá Ostrava. „Sociální demokracie se díky některým lidem dostala bohužel do situace, kdy místo toho, aby ovlivňovala chod země a pomáhala aktivně lidem, musí k nim hledat cestu zpět. Jsem přesvědčen, že jako jediná demokratická, levicová strana na politickou scénu ČSSD patří. Proto jsem se rozhodl vrátit a sociální demokracii, ve které jsem strávil velkou část svého života, pomoci. Společně s kolegy, kterým věřím, a o které se mohu opřít, jdeme do těchto voleb nejenom očišťovat sociální demokracii, ale především pracovat pro Ostravu. Najít kvalitní lidi a vytvořit kvalitní tým, který kombinuje zkušenost, pracovitost a nadšení, se nám podařilo spojením se s místním politickým hnutím LEČO-Lepší a čistá Ostrava. Jsme si názorově velice blízcí a v jeho řadách pracují lidé, kteří dávají Ostravě srdce. Na radnicích, na kterých pracují je za nimi viditelný kus poctivé práce.“, zdůrazňuje Petr Kajnar. Hnutí LEČO-Lepší a čistá Ostrava přitom vzniklo jako protest proti praktikám sociálních demokratů na radnici Ostravy Jihu. „Tito bývalí sociální demokraté, již v našich řadách nejsou. Sociální demokracie si s nimi udělala pořádek a rozloučila se s nimi“, objasňuje Petr Kajnar.

„Naše předvolební spojení na kandidátkách pro město a největší obvody Ostravu-Jih, Porubu a Slezskou Ostravu berou obě strany jako zcela pragmatický krok. Ve spojení vnímáme větší potenciál dosáhnout výsledku, díky němuž dokážeme v Ostravě něco změnit. V neposlední řadě jsme si sedli lidsky a názorově, a to je to nejdůležitější“, uzavírá kandidát na primátora města Ostravy za uskupení ČSSD a LEČO-Lepší a čistá Ostrava Petr Kajnar.

Zdroj: ova media solutions s.r.o.

Zadavatel: ČSSD, Lečo - Lepší a čistá Ostrava

Zhotovitel: ova media solutions s.r.o.