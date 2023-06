Digitální planetária jsou pro mnoho lidí jedinečným způsobem, jak poznávat vesmír a jeho tajemství. Není proto divu, že Hvězdárna a planetárium Brno od 10. do 11. června pořádá přehlídku DigiFest 2023, která nabízí ty nejnovější a nejlepší filmy pro digitální planetária.

ilustrační foto | Foto: Hvězdárna a planetárium Brno/archiv

Přehlídka navazuje na odborný Fulldome Festival Brno, který přitahuje planetárníky z celého světa. V rámci tohoto festivalu se setkávají výrobci planetárií, producenti dokumentárních filmů a zaměstnanci, kteří tyto filmy často následně odvážejí do svých organizací. Letos dodali své pořady tvůrci z 21 zemí světa, a to z Česka, Finska, Francie, Japonska, Jižní Koreje, Kanady, Kolumbie, Maďarska, Mexika, Německa, Nizozemska, Polska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Spojených států amerických, Švédska, Švýcarska, Ukrajiny a Velké Británie.

Mezi filmy, které budou na DigiFestu 2023 uvedeny, patří například Black Hole First Picture od producenta Cosm Studios, Hazelnuts – In search of the perfect planet od producenta Mediastro Promotion – 3D Emotion, Chemistry of Life 3D od produkce Norrköping Visualization Center nebo We Are Guardians od producenta NSC Creative.

Návštěvníci DigiFestu 2023 se také dočkají čtyř filmů, které si odnesou některou z festivalových cen. Cena ředitele Hvězdárny a planetária Brno je spojena s uvedením představení v české verzi právě v brněnském digitáriu. Cenu diváků vyberou pracovníci evropských planetárií i producenti. Na dalších dvou oceněních se musí shodnout mezinárodní odborná porota. Tentokrát ji tvoří Inna Leonov-Kenny, Sebastien Gauthier a Maciej Ligowski, kteří mají na svědomí bezpočet mezinárodně oceněných filmů.

Je důležité upozornit, že všechny filmy jsou v angličtině a bez českých titulků, navíc jsou promítány jen jednou, bez jakýchkoli repríz. Tuto přehlídku by však měli navštívit všichni, kteří mají zájem o nejnovější a nejlepší filmy pro digitální planetária. Ať už jste studenti, odborníci nebo prostě jen nadšenci do vědy a technologií, tato přehlídka je pro vás skvělou možností, jak se nechat inspirovat a získat nové poznatky. Navíc, pokud máte rádi filmové festivaly, DigiFest 2023 je další z mnoha akcí, které stojí za to navštívit v Brně. Navíc jednotné vstupné 60 Kč. Vstupenky získáte již tradičně na www.hvezdarna.cz

sobota 10. června

14:00 Hazelnuts – In search of the perfect planet (produkce Mediastro Promotion - 3D Emotion, 25 min.)

15:00 Legends of the Starry Realm (produkce Fulldome Studio DN, 32 min.)

16:00 Black Hole First Picture (produkce Cosm Studios, 25 min.)

17:00 Water Planet – Star journey series (produkce KAGAYA Studio, 35 min.)

18:00 Best Movie Award, Best Short Award (oceněné filmy)

neděle 11. června

14:00 Chemistry of Life (3D) (produkce Norrköping Visualization Center C, 32 min.)

15:00 Moonbase – The Next Step (produkce MoonrakerVFX, 20 min.)

16:00 Black Holes – Unknown Horizons (produkce Juan Felipe Orozco Cano, Daniela Carrascal Grisales, 31 min.)

17:00 We Are Guardians (produkce NSC Creative, 25 min.)

18:00 Audience Award, Director Award (oceněné filmy)