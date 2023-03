Pokud hledáte své snubní prsteny a nevíte, podle čeho si vybrat, tady máte krátký manuál, jak se v tom dobře orientovat a zvolit ty nejlepší prsteny.

Svatební salon Elody | Foto: ELODY s.r.o.

1. Barva snubních prstenů

Snubní prstýnky najdeme v různých variantách v bílém, žlutém a teď i hodně oblíbeném růžovém zlatě.

Podle čeho bych si měla vybrat? Jak se vyrábí?

Je důležité si uvědomit, že jediné zlato, které existuje, je žluté. Ostatní druhy zlatac se vyrábějí pomocí příměsí. V Česku se nejčastěji prodává 14 karátové zlato, které obsahuje 58,5% čistého zlata. Bez ohledu na barvu zlata - bílou, žlutou nebo růžovou - je vždy přítomen tento podíl čistého zlata, zatímco zbytek tvoří různé příměsi. Tyto příměsi, jako například nikl, stříbro nebo měď, určují barvu zlata, například růžovou. Jediný rozdíl mezi žlutým a růžovým zlatem spočívá v použitých příměsích. U snubních prstenů z bílého zlata je však potřeba provést povrchovou úpravu. Příměsi do žlutého zlata nemohou obsahovat dostatek prvků pro vytvoření bílé barvy. Bez povrchové úpravy má prstýnek z bílého zlata mírně nažloutlý odstín. Proto se na něj nanáší vrstva rhodia, aby byl bílý. Je důležité toto vědět při výběru snubních prstenů, abyste se po dvou letech nošení nelekli, že prsten zežloutne.

Zdroj: ELODY s.r.o.

2. Šířka snubních prstenů

Všechny snubní prstýnky mají nějakou výchozí šířku, která se dá ale jakkoliv upravit. Většinou ženy chtějí mít užší prstýnek než jejich partner, protože obecně na menší ruce vypadá lépe užší prstýnek. Ženy si tedy většinou volí mezi 3 a 3,5 mm a muži mezi 4-5 mm. To jsou nejčastější šířky. U nás v Elody si šířku prstenu můžete prohlídnout a vybrat tu, která vám bude nejvíce sedět.

Zlaté snubní prstenyZdroj: ELODY s.r.o.

3. Povrch snubních prstenů

Dalším parametrem je povrch prstenů, ten se dá také měnit dle vašich požadavků. Nejčastějším typem povrchu je lesk. Všechny zásnubní prstýnky jsou lesklé, většina šperků taky, ale u těch snubních prstýnků existují různé maty. Od jemných matů po satinované, až po hrubé, pískované povrchy. Tam záleží jednak na tom, co se vám líbí a jednak na tom, co s tím prstenem chcete dělat.

Hodně záleží na zaměstnání, nemusí to být zrovna horník, ale stačí, když člověk třeba chytá nějaké kovové věci, protože prstýnek se může částečně poškrábat při kontaktu s kovovými předměty – s klikou, činkou atp.

To znamená, že u jemného povrchu (lesklý, jemný mat) se rychle objeví první škrábance. Zatímco u hrubého matu, který je odolnější, škrábance splynou, a těch hrubých škrábanců zas tolik nebude. Záleží na tom, jak jemný je povrch prstýnku. Čím je povrch jemnější, tím se povrch rychle zmatní a u jemného matu se povrch naopak vyleští. A dá se říct, že po roce, po dvou letech nošení lesklý i jemně matný prstýnek budou vypadat skoro stejně. Správnou péči to lze pouze oddálit, neznamená to však, že prstýnek není vyroben kvalitně, když po pár letech změní svůj vzhled. Je to přirozený proces, kterému se prostě nedá zcela předejít.

Snubní prsteny ElodyZdroj: ELODY s.r.o.

4. Profil snubních prstenů

Jde o to, jak ten prsten vypadá zvenčí, to je shora a uvnitř. Zatímco nahoře jde o to, jak vypadá - je to pouze estetická věc, jestli je ten prsten rovný nebo zaoblený. Uvnitř jde o pohodlí. To znamená, že když je ten prsten uvnitř rovný, tak lépe splyne s prstem, ale hůře se sundává. Zatímco když je uvnitř zaoblený, tak jde lépe přes kloub, což je skvělé pro lidi, kteří mají štíhlé prsty a velké klouby. Nebo když víte, že budete kvůli práci prsten každý den sundávat, je důležité vzít si ten zaoblený profil. Proto je důležité se na to zaměřit a případně u vybraného modelu změnit.

Snad vám tento krátký návod trochu pomohl s rozhodováním. Prsteny nosíte přece na celý život, takže jejich výběr byste neměli podceňovat.

Budeme se těšit třeba u nás v Elody,

Markéta Verner