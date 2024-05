Současná doba přeje podnikání v mnoha různých profesích a oblastech. Ať už se rozhodnete pro klasické podnikání v obchodě nebo dílně, poskytování služeb nebo provoz internetového obchodu – příležitostí je mnoho.

Foto: Effectix.com, s.r.o.

Jednou z atraktivních možností je právě zřízení vlastního e-shopu. Internetové obchody jsou tu s námi již od 90. let minulého století. První e-shopy, jak je známe dnes, se objevily v roce 1994 a k nám dorazily zhruba o dva roky později. Za tři dekády prošly přirozeným vývojem a mnoha proměnami. Online nakupování se stalo zcela běžnou součástí našich životů a proniká do stále nových oblastí, dříve vyhrazených kamenným prodejnám.

Výrazně se za tu dobu změnilo také podnikatelské prostředí včetně možností pojištění pro podnikatele. Provoz vlastního internetového obchodu tak dnes představuje zajímavou příležitost pro všechny, kteří chtějí začít podnikat.

Pojištění pro majitele e-shopů a jiné podnikatele

Ovšem odpověď na otázku, jaké parametry by takové pojištění mělo optimálně mít, je jednoduchá a komplikovaná zároveň. Stejně jako ve všech jiných oborech totiž i zde platí, že každý podnikatelský projekt je jiný a vyžaduje individuální přístup. Moderní svět pojišťovnictví si této skutečnosti je vědom a nabízí podnikatelům nastavení pojištění na míru jejich projektům. Pojišťovny také nabízejí komplexní balíčky, v nichž začínající podnikatelé najdou všechna základní nezbytná pojištění, která jim zajistí klidnější rozjezd jejich podnikání. Ať už podnikáte v jakémkoliv odvětví.

Průkopníci internetového nakupování se pouštěli na zcela neznámou půdu, a nejen že si museli prošlapávat cesty prostředím stále teprve vznikajících a rozvíjejících se technologií, ale naráželi přirozeně na mnohé další překážky — třeba v situacích, kdy chtěli své podnikání pojistit. Najít vhodný pojistný produkt nebylo snadné, neboť také pojišťovny se s novým odvětvím teprve seznamovaly. Dnes je situace zcela jiná. Zakládáte-li e-shop, najdete v nabídce pojišťoven spoustu možností, jak své e-commerce podnikání snadno, rychle a bezpečně pojistit.

Na co při pojištění svého podnikání nezapomenout?

Samozřejmostí by mělo být pojištění majetku chránící vše, co firma vlastní a s čím nakládá, a pojištění odpovědnosti, které poskytuje ochranu proti škodám, které svými aktivitami způsobí někomu jinému.

Častým rizikem při rozjezdu podnikání ovšem bývá nedostatek praktických zkušeností, jenž může způsobit, že podceníte intenzitu a vliv některých specifických rizik a nezahrnete je do svého pojistného portfolia. Můžete tak sice disponovat skvělým projektem, ale pokud si například zapomenete pojistit riziko přerušení provozu, může se vaše podnikání dostat do značných problémů hned na samém počátku.

Neplánovaným výpadkem provozu — jenž mohou způsobit jak živelní události, požár, tak technologická havárie či krádež — mohou být ohroženy nejen například veškeré skladové zásoby, ale také následná logistika směrem k zákazníkům či výdej zboží. V oblasti e-commerce je dobré myslet rovněž na pojištění zboží při přepravě či asistenční služby.

U Kooperativy mohou navíc provozovatelé e-shopů a další podnikatelé využít třeba i praktické připojištění zásob, které by mělo být samozřejmostí zejména v případě, že máte v plánu prodávat zboží, které snadněji podléhá zkáze.