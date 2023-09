Hazard je pro většinu lidí zábavou. Ne všichni ale mají to štěstí - pro ty je tu projekt Zodpovědné hraní.

ilustrační foto | Foto: Unsplash.com

Pro většinu lidí - až 97 procent populace - není hraní hazardních her rizikové. Naopak jim může přinést možnost, jak se ve volném čase zabavit a zároveň zažít vzrušení. Pouze tři procenta lidí v Česku mají s hraním problémy.

Aby se počet bezproblémových hráčů nesnižoval a zároveň měli rizikoví hráči i jejich blízcí stálou oporu, kam se mohou v případě nutnosti vždy obrátit, funguje již druhým rokem projekt Zodpovědné hraní. Projekt, který spadá pod Institut pro regulaci hazardních her (IPRH) a který spojuje největší hráče herního průmyslu - Chance, Fortunu, Sazku a Tipsport. S jejich pomocí a za spolupráce expertů pracuje Zodpovědné hraní na přístupu, jak by se společnost měla k hráčům chovat. Zároveň partnerům pomáhá s implementací chytré a vlastní seberegulace, kterou samotný stát nenabízí.

To vše Zodpovědné hraní dělá s jedním hlavním cílem – aby hraní zůstalo i nadále zábavou a hráči jej měli plně pod svou kontrolou „Našim cílem je sjednotit trh, nastavit jednotnou a jasně definovanou laťku. Zajistit, že hráč si bude moci své hraní řídit, korigovat a případně si nechat pomoci. Naším úkolem je mu k tomu poskytnout nástroje, znalosti a záchytnou síť tak, aby o všem věděl a uměl efektivně využívat,“ popisuje hlavní cíle projektu Zodpovědné hraní Petra Šebo, manažerka projektu.

IRIS pomůže s včasnou detekcí rizikového hraní

Jedním ze zásadních úspěchů projektu je vývoj IRIS – jednotného nástroje pro včasnou detekci rizikového chování při hazardním hraní. Jak bude reálně fungovat? Tento světově unikátní nástroj dokáže na základě sebraných dat vyhodnotit změnu chování hráče a odhalit první symptomy rizikového chování. IRIS hráče na jeho rizikové chování upozorní a nabídne mu vhodnou pomoc.

„Na tomto modelu spolupracujeme s našimi čtyřmi hlavními partnery a experty v oboru. Opravdu si ceníme tohoto společného přístupu, díky kterému budeme mít jednotný způsob, jak určovat rizikovost hráče právě u společností, kteří jsou největšími online provozovateli hazardních her u nás. Přístup těchto partnerů nám umožňuje modelovat na obrovském množství reálných hráčských dat a napříč herním portfoliem. Model začneme testovat na konci tohoto roku a do ostrého provozu ho plánujeme uvést na konci roku 2024,” říká Jan Řehola, ředitel Institutu pro regulaci hazardních her.

Zdroj: Unsplash.com

Osvěta je základem úspěchu

Dalším z cílů, ke kterému projekt Zodpovědné hraní se spolupracujícími partnery, odborníky a adiktologickými centry směřuje své aktivity, je osvěta a prevence před rizikovým hraním. „V oblasti hazardního hraní panuje spousta mýtů. Téma je stále v naší společnosti tabu. To se snažíme díky našim osvětovým kampaním měnit,” říká Petra Šebo.

Prostřednictvím jednotlivých kampaní se Zodpovědné hraní zaměřuje nejen na pomoc těm, kteří ji potřebují. „Součástí problému je i obecná úroveň finanční gramotnosti v České republice. Proto se snažíme díky stránkám projektu, i sociálním sítím, učit lidi nejen hrát zodpovědně, ale i zodpovědně zacházet s vlastními penězi,” vysvětluje Petra Šebo. V této části kampaně se zástupci projektu a zapojení adiktologové zaměřují na dospělé, ale i děti a mladistvé.

Zdroj: Unsplash.com

Linka pomoci pro všechny potřebné

Pomocnou ruku mohou najít nejen hráči, kteří si uvědomují problematičnost svého chování, ale i rodinní příslušníci a blízcí hráčů na Lince pomoci. Tu v rámci projektu Naberte kurz provozuje Společnost Podané ruce za nemalé finanční podpory právě Zodpovědného hraní. Do dnešní doby se na linku obrátily už stovky lidí.

Linka je zcela anonymní a je poskytována bezplatně, pouze za poplatek danému operátorovi. Těm, kteří ji potřebují, přináší linka pomoc sedm dní v týdnu. Zkušení terapeuti nabízí odborné konzultace na telefonním čísle +420 777 477 877.

Pokud se někdo brání telefonickému kontaktu, může se s terapeuty spojit třeba přes chat, nebo e-mailem. Zatímco někteří potřebují krizovou intervenci, některé mohou odborníci s dlouholetou praxí odkázat na finanční poradenství nebo právní či psychologické služby.

Najděte svůj kontakt pomoci

Kompletní přehled sítě adiktologických služeb, ale i občanských poraden je k dispozici na webu projektu Zodpovědné hraní.