Dana Drábová se ptá hvězdáře Jirky Duška

Dana Drábová | Foto: Lenka Hatašová, osobní archiv Dany Drábové

On je brněnský hvězdář, který svou vášeň proměnil v obrovskou vlnu zájmu přesahující brněnský vesmír. Ona je jaderná expertka, která již mnoho let upozorňuje na nutnost energetické bezpečnosti a nyní dochází na její slova. O čem si povídají tyto dvě osobnosti u kávy?

Jirko, začněme hned zostra. Existují mimozemšťané?

Ano. Díky rozlehlosti vesmíru a počtu planet v něm to je téměř jisté. Také je ale jisté, že se kolem nás neprohání ani na létajících talířích, ani v jiném nádobí.

Milujete vědecko-fantastické filmy? Dočkáme se někdy podobných zápletek jako v Hvězdných válkách nebo Star Treku?

Samozřejmě že miluji sci-fi J. A rád bych řekl, že nás jednou čeká život ve vesmíru. Pokud ale platí přírodní zákony v podobě, v jaké se je učíme ve škole, pak žádné mezihvězdné lety jen tak nebudou. Naše kosmické lodě se teoreticky mohou pohybovat téměř rychlostí světla. Ta sice činí skoro 300 tisíc kilometrů za sekundu, ale pořád je to rychlost velmi plíživá.

Skutečně? Vždyť nic se nemůže ve vesmíru pohybovat rychleji.

No a právě v tom je potíž. Pohled do dálky je pohledem do minulosti. Tak to příroda zařídila. Svět kolem sebe nevidíme takový, jaký je, ale jaký byl. Kolem nás před zlomkem sekundy, ale při pohledu na hvězdy před stovkami nebo tisíci roky.

Jiří DušekZdroj: Jiří Salik Sláma

Co považujete za svůj největší úspěch jako ředitel Hvězdárny a planetária Brno?

Potištěné plátno a spoustu vzduchu… Ale vážně. Spolu s týmem strašně šikovných lidí poslední čtyři roky brněnské veřejnosti představujeme nové a nové modely vesmírných těles. Možná pro své obří rozměry nebo pro kombinaci romantiky a nenápadného vzdělání se staly atrakcí, která přitahuje desítky tisíc návštěvníků. A i když jsme lákáni i do jiných měst, rozhodli jsme se, že tato vesmírná atrakce bude v plné sestavě k vidění pouze v Brně. Takže všichni kosmoplavci musí cestovat za námi na Kraví horu.

Už šest roků jste členem Senátu. Mělo to vůbec nějaký smysl?

Do Senátu jsem šel podporovat místní vědecká i technologická centra či strategické projekty v oblasti vědy a vzdělávání. Podařilo se tak akcelerovat kosmický průmysl, jehož se Brno stalo republikovým centrem. Počet firem se zdvojnásobil, jejich obrat ztrojnásobil. Také se k nám stěhují chytřejší a chytřejší lidé. V průběhu mého mandátu jsem soustavně apeloval na energetickou soběstačnost a bezpečnost naší země. Jako fyzik, který zná přírodní zákony, chci hájit zájmy našich občanů, kteří nesmí padnout kvůli zákonům poznamenaných lidskou neznalostí.

To máte pravdu, ostatně jsme na to téma vedli nejednu diskuzi. Proč ale kandidujete znovu?

Protože neodcházím od rozdělané práce. Diskuzi o energetické, potravinové i technologické bezpečnosti České republiky chci vést na základě odborných podkladů, nikoli dojmů a pojmů… Z pozice senátora mohu nadále podporovat kosmický průmysl v Brně, který v posledních letech nastartoval do hvězdných výšin a je vzorem pro celou střední Evropu. Vypadá to, že první český vesmírný dalekohled najde domov právě na jižní Moravě. Projekt je motivační pro místní studenty, vědce i firmy. Což mne přivádí i k propagaci vědy a techniky mezi dětmi i dospělými. Město Brno je můj vesmír. Za tím si stojím a věnuji tomu maximum energie i času.

Vaši misi v Senátu pozoruji již několik let a kvituji váš boj za rozumný přístup k energetice. Od počátku upozorňujete na to, že nemůžeme být závislí na okolních státech. Máte nyní, v čase energetické krize, pocit zadostiučinění?

Takhle to přeci nemůžu vnímat. To, co se nyní děje v naší zemi je bezprecedentní, důsledky neseme my všichni. Neustále opakuji, že pokud nebudeme mít pod kontrolou naše zdroje energií – alespoň ty, které to na našem území umožňují – nebudeme mít svobodu. V čemkoli. Říká se, že demokracií a anarchii od sebe dělí několik teplých jídel. V tomto případě můžeme říci několik dní bez elektrického proudu. Věřím však, že podobně jako jiné hrozby i tuto ustojíme a budeme z ní i posíleni. Je zřejmé, že mnoho věcí, které dlouho stály, nebo byly „nereálné“, se v novém světle najednou považují za samozřejmé. Podstatní je ústup od některých nesmyslů, rozumná kombinace zdrojů energie i tepla, podpora jaderné energetiky, ale i lokálních fotovoltaických panelů, tepelných čerpadel… a samozřejmě poslechnutí rad skutečných energetických expertů, techniků a vědců, nikoli ideologů odtržených od reality.

Jiří DušekZdroj: Jiří Salik SLáma

www.brnojemujvesmir.cz

Zadavatel/zpracovatel: ODS, Vas, ČSSD, Fakt Brno!