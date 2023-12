Udělejte spolu s námi hezčí Vánoce nejen svým blízkým, ale i opuštěným zvířátkům v útulcích. Je to jednoduché - my v Lékárna.cz před Štědrým dnem odneseme útulku v Chrudimi věcný dar v hodnotě 16 500 korun. A vy se můžete jednoduše přidat, když přinesete dárek útulkáčkům ve vašem okolí. Děkujeme za takový dobrý skutek!

Foto: archiv autora

Udělejte hezčí Vánoce i pro opuštěná zvířata

Vánoce se nezadržitelně blíží. „Je to čas dobrých skutků“, říká ředitel Lékárna.cz Karel Klodner. A dodává: „Rozhodli jsme se podpořit chrudimský útulek, protože jsme velcí patrioti města - v Chrudimi sídlíme, zaměstnáváme lidi, podporujeme sociální služby a místní spolky. Lékárna.cz věnuje zvířecímu útulku dar v podobě speciálního krmiva a vitamínů v hodnotě 16 500 Kč.“

Podpořte místní zvířecí útulek

Pokud i Vám není osud zvířecích kamarádů lhostejný, vyrazte společně s námi a podarujte zvířátka v útulku přímo ve vašem městě, nebo kraji. Dárek jakýkoli, vyberte podle svých možností. Když byste ho chtěli koupit u nás na Lékárna.cz, podpoříme váš dobrý skutek slevou 5 % při nákupu nad 599 Kč, kterou můžete uplatnit na veškeré veterinární produkty. Heslo je “ZVIRATA5” a stačí ho zadat během objednávky do kolonky “Slevový kód”. Je to snadné: vyberte zboží, uplatněte slevu a zboží pak zaneste do nejbližšího útulku. Díky tomu pomůžete těm, kteří to potřebují nejvíce. Věřte tomu, že zvířátka vaši pozornost ocení. Přikládáme odkaz na webové stránky, kde najdete seznam všech útulků přehledně rozdělený podle krajů >>.



Sdílejte svůj dobrý skutek

Našim přáním je potěšit všechny útulky v republice - napište nám, kam jste šli s dárkem pro útulkáčky, pošlete fotku a označte ji hashtagem #DarekProZviratka. Na konci roku prozradíme, kolik útulků jsme potěšili. Buďte inspirací pro ostatní a ukažte, že pomoc může být rychlá a konkrétní a že vykouzlí radost obdarovaným i těm, kteří dárek věnovali.



Budeme rádi, když se k nám připojíte a společně uděláme dobrou věc. Vánoce jsou přeci jen jednou v roce, tak kdy jindy nabídnout pomocnou ruku, než právě teď.