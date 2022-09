Na co je dobré myslet? Tady jsou hlavní podzimní činnosti na zahradě.

Foto: pixabay

Ochrana proti mrazu

Jako vhodná mechanická ochrana pro rostliny citlivější na mráz (např. levandule, růže, nebo mladé stromky) je zabalení rostlin bílou netkanou textilií. Ta je ochrání proti mrazu. Jako tepelná izolace pro nízké rostliny je ideální chvojí, tj. větvičky jehličnanů.

Zdroj: AgroBio Opava, s.r.o.

Dejte pozor na vodu! Pokud mají rostliny během podzimu a zimy dostatek vláhy, tak je to základní předpoklad k tomu, aby zimu bezpečně přečkaly. Aby bylo s vodou v půdě co nejlépe hospodařeno, doporučujeme i na podzim použít do zálivky přírodní přípravek INPORO Proti suchu. Udržuje vodu v oblasti kořenového systému rostlin a zároveň snižuje ztráty vody odpařením nebo odplavením mimo kořenový systém. Přípravek je vhodný pro všechny rostliny (kromě kyselomilných), ideální je pro konifery, mladé rostliny, stromky, keře nebo i pro trávníky.

Zdroj: AgroBio Opava, s.r.o.

Úklid zahrady aneb jak zbavit zahrady chorob, škůdců, aj.

Hrabání a sběr listí je velmi prospěšná a důležitá práce na zahradě nejen pro nás, ale hlavně pro zahradu. Tento rok byl velmi silný na houbové choroby ovocných stromů. Proto je velmi důležité zbavit zahradu těchto spadlých listů a plodů. Pro sběr listí doporučujeme Vaky na zahradní odpad. Máme je ve 2 velikostech a unesou až 1 tunu. Pro ochranu rukou i vašich dětí si můžete vybírat z naší nabídky zahradních rukavic. Ty máme v mnoha velikostech a barvách.

Zdroj: AgroBio Opava, s.r.o.

Kompostování

Pro urychlení kompostovacího procesu doporučujeme použít Urychlovač kompostu Gold. V kompostu dokáže rozložit drobné větvičky (celulózu), patogeny houbových chorob (na napadených rostlinách houbovými chorobami). Díky těmto vlastnostem se tak stává vysoce cenným pomocníkem.

Zdroj: AgroBio Opava, s.r.o.

Vhodné hnojivo

Pro výživu rostlin na podzim, jsou nutná jen tzv. podzimní hnojiva. Podzimní hnojiva obsahují minimální (nebo žádné) množství dusíku, více pak fosforu a nejvíce draslíku. Tímto složením nyní na podzim docílíte toho, že rostliny přirozeně sníží svůj růst, což je před zimou vhodné, a naopak lépe vyzraje pletivo rostlin. Díky tomu je dřevina lépe připravená na přezimování. Pro tuto výživu doporučujeme vybírat z přírodních (organických) hnojiv. Pro výživu většiny rostlin celé zahrady, a to včetně trávníku doporučujeme univerzální Trumf Podzim. Obsahuje jen přírodní živiny. Má nízký podíl dusíku a vysoký podíl draslíku. Hnojivo je vhodné pro růže, trávy, okrasné keře, konifery, ovocné stromy nebo také pro okrasné trávníky. Působí až 3 měsíce, proto je vhodný termín aplikace od začátku září do poloviny října.

Zdroj: AgroBio Opava, s.r.o.

Další volbou (nebo jako kombinace s přírodním hnojivem TRUMF Podzim) je použití organominerálního hnojiva TRUMF Draselné hnojivo Vinase plod a květ. Jedná se o draselné hnojivo (bez dusíku a fosforu). Obsahuje 38% draslíku. Podzimní aplikací dodáte okrasným rostlinám, koniferám, ovocným dřevinám nebo drobnému ovoci, velmi vysoký obsah draslíku, který je zásadní pro klidný a bezpečný zimní spánek rostlin.

Zdroj: AgroBio Opava, s.r.o.

Více na agrobio.cz.