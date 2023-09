Víte, že v září slavíme Týden udržitelnosti. Toto velké téma se čím dál více promítá do našich každodenních životů. A také do našich domovů. Jak na udržitelnou domácnost? Možností je spousta, podívejte se na pár tipů. Při sezónní proměně svého interiéru můžete například sáhnout po výrobcích, které vzešly z odpadních materiálů.

Léto je za námi, a tak je ideální čas pustit se do podzimního úklidu a také sezónních úprav interiéru. S nástupem chladnějších měsíců, kdy budeme uvnitř svých domovů trávit více času, si interiér zaslouží převléknout do nového kabátku. Zkuste letos při proměně svých domovů brát ohled na přírodu. Ve dnech 20. až 26. září se totiž slaví Evropský týden udržitelného rozvoje neboli Týden udržitelnosti.

Podzimní doplňky do domácnosti s ohleduplnou duší

Udržitelné chování je nejen ohleduplné a přínosné, ale navíc také trendy. Díky tomu v obchodech a e-shopech objevíte nejrůznější vybavení do domácnosti i dekorace, které jsou vyrobeny s respektem k životnímu prostředí. „Svou lásku k planetě můžete vyjádřit například kolekcí sklářských výrobků z upcyklovaných láhví od vína, které se jako odpad hromadily na plážích turistických destinací. Anebo svůj stůl nalaďte do barev podzimu díky mísám, salátovým lžícím a kuchyňským prkénkům, kterým dalo život krásné teakové dřevo. To ale nepochází z kmene tohoto stromu, ale jeho kořenů, které běžně končí v odpadu. Tyto kolekce nejsou jen vizuálně atraktivní, ale také se vyrábějí v duchu fair trade a pomáhají jak ekosystému, tak chudým obyvatelům Tanzánie, Indonésie či Bangladéše,“ dává tip Barbora Kovandová, výkonná ředitelka společnosti Blex, která je provozovatelem e-shopu Kulinaria.cz, kde nově najdete i udržitelné kolekce nádobí a dalšího vybavení domácnosti značky Original Home.

7 tipů pro váš udržitelný domov

Pokud je vaše srdce přírodě a zdraví planety nakloněno, existuje spoustu způsobů, jak učinit svůj domov udržitelnějším. Tady je pár tipů pro inspiraci:

Renovujte starý nábytek, upcyklujte jej nebo jej kupujte z druhé ruky. Pokud budete kupovat nový, volte nadčasové praktické kousky z odolných materiálů vyrobené s respektem k přírodě, případně nábytek vyrobený z odpadních surovin. Investujte do energeticky účinných spotřebičů, ideálně takových, které respektují principy ekodesignu. Staré žárovky vyměňte za úsporné LED osvětlení. Pro úklid volte ekologické a přírodní čisticí prostředky nebo si rovnou vyrobte své vlastní. Často si vystačíte třeba jen s obyčejným octem a jedlou sodou. Používejte co možná nejméně jednorázových výrobků. Mějte dostatek nádobí a sklenic, ať například při větší oslavě nemusíte kupovat ty jednorázové. Recyklujte, třiďte odpad a kompostujte. Například oblíbené vermikompostéry můžete mít i v bytě, navíc se už vyrábějí i jako pěkné designové kousky. Dekorujte rostlinami a přírodními materiály. Pokojové rostliny vám při správné péči budou dělat parádu dlouhá léta, navíc čistí vzduch v interiéru. Ze dřeva, šišek, usušených květin a plodin vytvoříte krásné sezónní dekorace, které vás nic nestojí a nezůstane po nich nerozložitelný odpad. Dávejte přednost kvalitě před kvantitou, ať už se jedná o bytový textil, nábytek, kuchyňské náčiní, či dekorativní předměty.

Zkrášlete svůj domov udržitelně

Upcyklované sklenice s příběhem

Jednoduchý design těchto skleniček na vodu skvěle zapadne do interiéru minimalistického i rustikálního. Tato ručně vyráběná díla na vás navíc dýchnou příběhem. Ožily totiž pod rukama tanzánských sklářů, a to upcyklací láhví od vína posbíraných na plážích exotické africké destinace.

Nový život pro odpadní dřeva

Dřevěné dekorace jsou nadčasové a v podzimním interiéru jim to náramně sluší. Teaková mísa od značky Original Home najde i praktické využití v každé kuchyni. Teakové dřevo má atraktivní kresbu, je zdravotně nezávadné a odolné. Toto navíc nepochází z kmene stromu, ale z jeho kořenů, které se jinak vyhazují jako odpad. Vzhledem k ruční výrobě je každý kus originál.

Košík spletený z plevele

Chcete chléb nebo ovoce servírovat stylově? Vsaďte na košík Hogla Seagrass od značky Original Home, který kombinuje přírodní materiál, organické tvary a jednoduchý design. Podšívka je z recyklovaného textilu, je vyjímatelná a pratelná. Samotný košík je ručně upletený z rostliny hogla, která je ve své domovině pokládána za plevel.

