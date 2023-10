Přemýšlíte, jak příjemně strávit nevlídné podzimní dny? Máme pro Vás tip. Vydejte se za uměním a šálkem lahodné kávy do Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO).

Dům umění v Ostravě | Foto: zadavatel inzerce

Přijďte se ponořit do velkoformátových maleb Pavla Šmída na výstavu Rituály. Rituály, ať už osobní nebo kolektivní, jsou v běžném životě všude kolem nás a my jsme jejich součástí, aniž bychom si to mnohdy uvědomovali. Na malířových plátnech se tak odráží lidské konání, inspirované fotografickými momentkami, ať už se jedná o koupání v moři, sport, tanec, dětské hry nebo slavnostní obřady, jako je například svatba, oslava narozenin, politických událostí, ale také různé projevy češství nebo třeba hromadné školní fotografování. Jak sám malíř Pavel Šmíd říká: „Rituály nás spojují, ale mohou být i zneužity".

ÚCHVATNÉ ZÁŽITKY V GVUO

Nechte se unést jedinečným projevem jednoho z nejzásadnějších malířů současnosti na komentované prohlídce výstavou ve čtvrtek 9. listopadu v 17 hodin. A pokud rádi tvoříte, pak GVUO právě pro vás připravila řadu výtvarných dílen inspirovaných malbou Pavla Šmída. Vhodné jsou pro všechny věkové skupiny od batolat až po seniory a nechybí ani edukační programy pro školní kolektivy a skupiny. Rezervace na tyto programy jsou k dispozici na webových stránkách galerie v Kalendáři akcí.

Kromě výstavy Pavla Šmída můžete v Domě umění, GVUO obdivovat také komorní expozici Jiřího Johna s názvem Krása skrytá pod povrchem a Výstavu jednoho díla ze sbírek GVUO. Malbu Ulička odvahy Bedřicha Dlouhého vybral designér obuvi Oldrich Voyta. Již od úterý 17. října budou navíc zpřístupněny nové výstavy Antonína Tomalíka a Jaroslava Kapce.

V Domě umění, GVUO můžete čerpat inspiraci nejen z výtvarného umění, ale také si odpočinout u výborné kávy a domácích dezertů v novém espresso baru Bulvár. GVUO má otevřeno od úterý do neděle od 10 do 18 hodin. Vstupné na všechny výstavy činí 100 korun plné a 50 korun zlevněné. A nezapomeňte, že každou neděli je do GVUO, kterou zřizuje Moravskoslezský kraj, vstup zdarma pro každého.

Více informací najdete na www.gvuo.cz