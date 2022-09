Výstavy, festivaly, koncerty, gastronomické zážitky i další akce pro širokou veřejnost.

Radnice | Foto: David Tesař

Pražská Novoměstská radnice je hojně navštěvovaným kulturním střediskem na lidově řečeném Karláku, kdysi Dobytčím trhu a díky sedmdesátimetrové vyhlídkové věži ji na největším evropském náměstí nepřehlédnete. Její historie sahá do poloviny 14. století a pokud se zúčastníte některé z komentovaných prohlídek, doslova se ocitnete v dobách Karla IV. Konají se do konce října a je potřeba si předem zarezervovat místo.

V Galerii ve věži a v Galerii v přízemí probíhají výstavy. Do 2. 10. můžete vstoupit do světa českého malíře, pedagoga a boxera bosenského původu Aldina Popaji, až do 11. 12. zde vystavuje své světoznámé dílo česká výtvarnice a malířka Ema Srncová a od 7. 10. do 4. 12. se koná autorská výstava česko-kanadského architekta, urbanisty, designéra, lektora a publicisty Petra Franty: Význam souvislostí / Sense of Connection / v projektech dvou dekád 2000-2022. Objednat se můžete i na známou Neviditelnou výstavu, od 21. do 24. 9. si tu vyzkoušíte stovky společenských deskových her a mechanických hlavolamů na tradiční interaktivní 26. výstavě Hry a hlavolamy a nakupovat můžete od 24. 11. na čtyřdenním Veletrhu starožitností Antique, 4. 12.na Pražské výstavě nožů Knives i 10. a 11. 12. na Novoměstském adventu.

Výstava Emmy SrncovéZdroj: archiv

V neděli 2. října Novoměstskou radnici opět naplní vůně kuchyní z různých koutů světa. Během Festivalu delikátních chutí ochutnáte oblíbené cizokrajné pochoutky a vyzkoušíte i dosud málo známé pokrmy. „Nabídku již několik let sestavujeme tak, aby si na své přišel každý. Milovník masa i vegetarián, návštěvník konzervativnější i ten, kdo rád objevuje chutě z druhého konce světa“, říká ředitel Novoměstské radnice Albert Kubišta. 4. – 5. 11. si užijete festival Whisky Life! Prague 2022 a 12. 11. se tu setkají příznivci jídla a časopisu Apetit na Zimním Apetit pikniku. Kromě toho můžete kdykoliv přijít a posedět do kavárny Café Neustadt, v létě byla zrenovována její zahrádka a na nádvoří si prohlédnete i zajímavé sochařské dílo.

Festival delikátních chutíZdroj: Novoměstská radnice, příspěvková organizace

V úterý a ve středu 11. a 12. 10. se tu koná již podeváté festival řemeslných workshopů Řemesla živě. Je věnovaný těm, kdo jsou jejich mistry, každému, kdo se rozhoduje pro své budoucí povolání i všem zájemcům o řemeslné obory. Dostanete se do přímého kontaktu s představovanými řemesly, promluvíte si se zástupci jednotlivých škol a vyzkoušíte si pod odborným dohledem práci s dlátem, štětcem jehlou, drátem, papírem i s malým robotickým ramenem spojeným s počítačem.

Těšit se můžete i na dvě desítky podzimních a adventních koncertů. A nejen to! Podrobné informace o všech plánovaných akcích pro veřejnost i další kulturní program naleznete na webových stránkách: http://www.nrpraha.cz/program/