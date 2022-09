Když se dny znovu začnou zkracovat, nechá hřejivé podzimní slunce zazářit zámeckou krajinu a kulisu Postupimi, města světového dědictví UNESCO. Dlouhé procházky po břehu řeky Havoly nebo parky Vás dobijí energií a připraví na zimu. Přečtěte si, kam se vydat na příjemnou dovolenou do sousedního Braniborska: I na podzim má co nabídnout!

Postupim – cesta Evropou

Postupimská architektura a tradice jsou odrazem bohaté historie tohoto města. Bezpochyby jde o město mnoha tváří. Vůně pomerančů v sicilské zahradě Vás přenese do Itálie, červené cihly v Holandské čtvrti Vám připomenou Amsterdam a jen kousek odtud si budete připadat jako v ruské pohádce. Návštěva Postupimi je zkrátka jako cesta Evropou!

Na cestě po stezce Lužické jezerní magistrále

Jedna z nejkrásnějších cyklostezek Lužické jezerní krajiny je Lužická jezerní magistrála. Ta vede na 191 kilometrech téměř pořád přímo podél vody a s výhledem na daleká jezera. Je obzvláště působivé, jak se region proměnil z oblasti, kde se těžilo uhlí, na vodní ráj s novými přístavy a plovoucími prázdninovými domky. Trasa cyklostezky se příjemně vine po širokých a rovinatých cestách celým regionem.

Na kole do konce léta: Aktivní dovolená u jezera Senftenberger See

I po konci koupací sezóny se vyplatí návštěva jezera Senftenberger See mezi Berlínem a Drážďanami. Rozsáhlé a vyasfaltované cyklostezky zvou na krátkou dovolenou na kole nebo na bruslích. Různé možnosti ubytování, ať už v prázdninových domech, kempech nebo dokonce domech na stromě kolem jezera jsou ideálním výchozím bodem na objevnou túru po Lužické jezerní krajině.

Cyklostezka kolem obce Lenzerwische na severo-západě Braniborska

Na pohodlné 27 kilometrů dlouhé trase mohou nejen rodiny s dětmi projíždět rovinatou krajinou po Labské hrázi i za ní. Tam, kde si dnes cyklisté užívají fascinující výhled přes údolí Labe do Dolního Saska, Saska-Anhaltska, a dokonce až do Meklenburska, střežili vojáci až do roku 1990 vnitřní německou hranici. Za návštěvu stojí výstava na zámku Lenzen.

Procházka v korunách stromů Beelitz

Nejen stezka korunami stromů! Tady vypráví příběhy staré budovy plicních sanatorií. Krásné cihlové budovy, které byly postaveny za jediným účelem: Aby se zde uzdravili pacienti s tuberkulózou a začlenili se zpět do pracovního života. Při návštěvě si určitě zarezervujte vedenou prohlídku, jinak zůstanete jen u výhledu na koruny stromů a budovy sanatoria. Rodinám s dětmi doporučujeme návštěvu přilehlé stezky pro bosé nohy.

