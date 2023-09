Kdysi oblast těžby hnědého uhlí, dnes vodní a přírodní ráj: z Lužické jezerní krajiny na rozhraní Braniborska a Saska se stává rekreační ráj. Umožňuje to zatopení bývalých důlních jam. Mezi Prahou, Drážďany a Berlínem vzniká již několik let největší uměle vytvořená vodní krajina v Evropě. Lužická jezerní krajina zahrnuje více než 25 jezer o rozloze asi 14 000 hektarů. Deset vodních ploch má být propojeno kanály. Pozdní léto a podzim jsou ideální dobou pro objevování tohoto mladého regionu.

Městský přístav Senftenberg | Foto: Tourismusverband Lausitzer Seenland / Nada Quenzel

Jezero Geierswalder SeeZdroj: Tourismusverband Lausitzer Seenland / Kathrin Winkler

Podzimní jezerní krajinu můžete prozkoumat na kole nebo na inline bruslích na mnoha propojených stezkách kolem jezer. Stezky kolem břehů jezer nabízejí znovu a znovu nádherné výhledy na vodu. Návštěvníci se prohánějí po širokých, převážně rovinatých a vyasfaltovaných stezkách. Okružní trasy jsou dlouhé od pěti do 25 kilometrů. Dobře rozvinuté cyklostezky různých délek vedou například kolem jezer Bärwalder See (21 kilometrů), Geierswalder See (16 kilometrů) a Partwitzer See (21 kilometrů).

Díky rovinatým trasám je Lužická jezerní krajina ideální pro rodiny s dětmiZdroj: Tourismusverband Lausitzer Seenland / Nada Quenzel

Vzorem pro jedinečný vodní svět je jezero Senftenberger See. To je již 50 let oblíbeným cílem milovníků aktivní dovolené a rodin s dětmi. Na 18 kilometrů dlouhé cyklotrase kolem jezera na vás čeká spousta rozmanitých zážitků z přírody a aktivit pro malé i velké. Obzvláště oblíbená jsou u rodin dětská hřiště. A je zde také mnoho zajímavých cílů k objevování. Molo, přístaviště, restaurace a kavárny: při procházce senftenbergským městským přístavem si připadáte jako u moře. Výlet na motorovém člunu nebo voru je zážitkem pro celou rodinu.

V současnosti jsou propojena tři jezera: Senftenberger See, Geierswalder See a Partwitzer See. Na vodě tak můžete strávit celý den. Pro výlet lodí není nutný řidičský průkaz. K dispozici jsou také kánoe, kajaky nebo šlapadla. Půjčovna lodí je k dispozici u jezer Senftenberger a Geierswalder See.

Podzim u jezera Senftenberger SeeZdroj: Julia Kussatz

V přístavním kempu u jezera Senftenberg mohou návštěvníci skvěle kombinovat klid a odpočinek s aktivitami na vodě a kolem ní. Přístavní kemp je obklopen borovým lesem a k ubytování nabízí domky na stromech, přístavní domky, kempinkové chatky, místa pro karavany a stanovou louku. Na podzim jsou pro rodiny v přístavních domech připraveny atraktivní prázdninové nabídky s návštěvou návštěvnického dolu F60, zámku a pevnosti Senftenberg.

Cyklovýlet kolem jezera Bärwalder SeeZdroj: Tourismusverband Lausitzer Seenland / Nada Quenzel

Více informací najdete na webu Lužické jezerní krajiny a jezera Senftenberger See.

Zdroj: germany.travel