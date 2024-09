Podzim je ideálním časem pro výsadbu stromů. Mírné teploty a dostatečně vlhká půda vytváří ideální podmínky pro zakořenění nových stromků.

Foto: ESCUBE, s.r.o.

Proč tedy sázet stromy právě na podzim?

Podzimní teploty jsou mírné, což výrazně snižuje stres stromků po přesazení. Kromě toho se půda během podzimu udržuje vlhká po delší dobu, což stromům zajišťuje potřebnou zásobu vody. Stromy zasazené na podzim mají také dostatek času na zakořenění před příchodem zimy. Když na jaře začne vegetační období, tyto stromy jsou už připravené růst, protože mají dobře vyvinutý kořenový systém.

Jak podpořit správné zakořenění a budoucí růst?

Pro podporu zakořenění a zadržení vlhkosti mohou výrazně pomoci rostlinné biostimulanty ESCUBE. Tento přírodní produkt dokáže díky obsahu hydroabsorbentů zadržet vodu v půdě a postupně ji uvolňovat do kořenového systému rostlin. ESCUBE navíc obsahuje huminové látky, které podporují růst kořenového systému a vstřebávání živin.

1/4 Zdroj: ESCUBE, s.r.o. 2/4 Zdroj: ESCUBE, s.r.o. 3/4 Zdroj: ESCUBE, s.r.o. 4/4 Zdroj: ESCUBE, s.r.o.

Jak správně použít ESCUBE při výsadbě stromů?

Pokud vysazujete prostokořenné sazenice, doporučuje se je předem namočit do roztoku ESCUBE a vody. Poté stromek usadíte do jamky, zahrnete zeminou a roztok rovnou použijete na zálivku. U sazenic s kořenovým balem ESCUBE zřeďte vodou v poměru 100 ml na 20 litrů a aplikujte zálivkou mezi kořenový bal a okolní půdu. Tento postup zajistí rovnoměrné rozložení přípravku a podpoří zakořenění. Při další údržbě a regeneraci vysazených stromů je doporučeno aplikovat další dávku formou postřiku na list. Pro snazší aplikaci lze použít stříkací pistoli se zásobníkem, do kterého přidáte neředěný ESCUBE a připojíte ji pomocí rychlospojky na zahradní hadici. Voda s přípravkem se smísí během stříkání.

Přípravky ESCUBE z řady GARDEN jsou určeny na stromy, okrasné keře a trvalky (ESCUBE STROMY) a na ovocné stromy a drobné ovocné keře (ESCUBE OVOCE&ZELENINA).

Zdroj: ESCUBE, s.r.o.

Přípravky ESCUBE lze také kombinovat s vodorozpustnou listovou výživou a prostředky na ochranu rostlin.

ESCUBE prospívá i půdě!

Přípravek je složen z přírodních surovin a je 100 % biologicky odbouratelný. Po splnění svého účelu je zlikvidován půdními mikroorganismy, což přispívá k regeneraci půdy.

Podzim je ideální čas pro sázení stromů. S ESCUBE zajistíte maximální úspěch a zdravý růst vašich rostlin.