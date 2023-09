Dokud počasí přeje práci na zahradě, můžete ještě zapracovat na jejím vylepšení! Máme pro vás hned několik tipů. Co takhle nové ohniště, bylinková zahrádka, okrasná stěna, zahradní posezení nebo vysoký záhon? S prvky Playstone vytvoříte snadno a rychle na zahradě téměř cokoliv.

Foto: liastone.cz

Playstone je neuvěřitelně variabilní zahradní tvarovka z lehkého keramického betonu. Díky důmyslnému tvaru a možnosti kombinace s plastovými, dřevěnými a betonovými kryty lze z prvků Playstone postavit zahradní inventář, který odolá každému počasí.

Jako velká stavebnice

Stavba z prvků Playstone není žádná věda. Zvládne to každý zručnější kutil. Nebudete potřebovat maltu ani lepidlo. Většina sestav se totiž obejde bez lepení i vyztužení. Proto lze sestavu třeba i po několika letech rozebrat a poskládat jiným způsobem. Prvky jsou velmi stabilní a stačí je na sebe „jen“ naskládat. Důležitý je ale rovný podklad. Vodováha by tak neměla chybět. Keramický beton je až o 30 % lehčí a proto se s prvky Playstone manipuluje lépe, než s tvarovkami z běžného betonu podobné velikosti. I přes to ale určitě oceníte druhé silné ruce, které vám pomohou.

Inspirujte se, fantazírujte

Na webu www.liastone.cz najdete mnoho typových sestav, které se hodí pro malé zahrady i rozlehlé parky, rovný i svažitý terén. Tisíc dalších možností ale zbývá. Pohrajte si s Playstone podle vlastní fantazie…

Bylinková zahrádka

Bylinková zahrádka nemůže chybět na žádné zahradě. Čerstvé bylinky totiž v moderní kuchyni nic nenahradí. My pro vás máme řešení 2v1 s posezením u ohniště. Stejnou realizaci jste mohli vidět také v jednom z dílů Receptáře prima nápadů.

Zdroj: Youtube

Okrasné a opěrné stěny

Playstone je ideální tvarovka pro stavbu nízkých i vysokých okrasných a opěrných stěn. Je dostatečně stabilní a ve většině případů není nutné vzniklou stěnu armovat. Jednotlivé prvky je možné v sestavách navíc různě otáčet či spojovat. Můžete tak vytvořit hladký i členitý povrch třeba i s výklenky pro pěstování popínavých rostlin či skalniček.

Zahradní posezení

Keramický beton je díky své podstatě prakticky bezúdržbový a opravdu dlouhověký. Proto se nabízí i jako materiál pro stavbu laviček a dalšího zahradního nábytku, který je celoročně vystaven povětrnostním vlivům. Playstone využijete třeba pro prvky do venkovní kuchyně - odkládací stolky u grilu, regály, vinotéky nebo odpadkové koše.

