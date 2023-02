Pohřební služby nejen v naší zemi, ale i ve světě jsou především rodinné podniky, které se předávají z generaci na generaci. Stejně jako stromy rostou často mnoha desetiletí a zapouštějí kořeny do země, také pohřební služby jsou mnohdy vedeny celá desetiletí a pomalu se stávají součástí své komunity.

Foto: PS Marie

Jednu takovou pohřební službu máme i v Opavě. Je to MARIE – Pohřební služba Opava s.r.o. a tento rok bude uzavírat své třetí desetiletí v oboru.

Vše začalo jako obvykle v hospodě…

„Když můj táta firmu zakládal, měl to být přidružený byznys k jeho ostatním činnostem“ říká nynější majitel firmy Robert Dybowicz. „Když to řeknu zcela bez okolků sešli se chlapi v hospodě a z hecu založili pohřební službu. Táta byl stavař, další byl místní hrobník a třetího, už si moc nepamatuji. Sice to zní jako začátek špatného vtipu, ale vznikla z toho pohřební služba, která si získala důvěru lidí, neustále rozrůstá a momentálně začíná již svou čtvrtou dekádu".

Zdroj: PS Marie

„Název vznikl také kombinací okolností. To se přivezly dvě černé pohřební volhy odněkud z daleka a bylo na nich napsáno stříbrným písmem MARIE. Tátu prý napadla okamžitě spojitost s Pannou MARIÍ a proto, už to neměnil. Já jen před pár lety tzv. „upgradoval“ logo, aby to nebyl jen další kříž nebo další stuha. Moje myšlenka byla hned jasná, chtěl jsem strom života. Jelikož je to archetyp, který v různých kulturách má různý význam. Každý si pod ním tedy může představit to, co je s životem spojovalo. Zároveň logo působí moderně a zraje každým dnem jako víno, proto jsme připojili i větu „Tradice již od roku 1993“.

Zdroj: PS Marie

V naší branži se musí postupovat obezřetně…

To nás vede pomalu k tomu jak taková pohřební služba „slaví“ výročí 30 let. Přeci jen tři dekády je slušné číslo. „Jsou jistá specifika" říká spolumajitelka Radka Dybowicz. „Když jsem se stala součástí firmy, nevěděla jsem, že pohřební služby mají tolik omezení co se týče reklam, propagace a jiných věcí, které byly jinde v mé praxi běžné. V pohřebnictví je opravdu nutné dávat veliký pozor na volbu slov a materiálů, která firmu propagují. Například billboardy, které jsou pro firmy běžné, jsou pro nás velmi ožehavé téma, které řešíme již několik měsíců. Na jednu stranu bychom velice rádi poděkovali lidem za důvěru, na druhou stranu se obáváme reakce lidí, kteří by to mohli považovat za neetické".

Zdroj: PS Marie

„Stejně tak to je s rozšiřováním“ přidává se opět Robert Dybowicz. „Rozšíření pohřební služby je také ožehavé téma, přeci jen máme jisté limity. My jsme vždy razili heslo, že chceme být primárně Opavská pohřební služba a chceme dělat vše proto, ať lidé na Opavsku mají možnost se se svými blízkými důstojně rozloučit. Prioritou je pro nás tedy hlavně kvalita služeb a zlepšování kvality života v našem okolí. Tím se nám rozšiřování omezuje na přidružené obory jakými jsou například psychologická pomoc pozůstalým nebo chystané přidružené projekty na osvětu oboru pohřebnictví všeobecně. Na druhou stranu máme dosti prostoru na pomoc druhým a realizování charitativních projektů zde, v našem okrese".

Zdroj: PS Marie

Směr a odkaz pro budoucí generace je tedy jasný…

„Přesně tak“ zdůrazňují oba majitelé. „Obor pohřebnictví je často hodně tabuizován a odsouván do pozadí. Rádi bychom podotkli, že trochu neprávem. Přeci jen je to práce, která je i dnes ve společnosti potřebná a tvoří nějaké hodnoty pro danou oblast. Smrt je neoddělitelnou součásti koloběhu života. Těší nás, že máme možnost pomoci lidem s tím nejtěžším co nás všechny může v živote potkat. Zdokonalování a rozšiřování našich služeb se tedy nese ruku v ruce s předáváním těchto hodnot na další generace. Přesně to se u nás traduje již oněch zmiňovaných 30 let a věříme, že se to bude tradovat i dále".

Na závěr bychom chtěli velice poděkovat za důvěru, která byla do naší firmy po všechny ty roky vkládána a budeme se i v dalších letech ze všech sil snažit o to, aby zůstaly naše služby na co nejvyšší úrovni etické, profesní, ale především lidské.

Zdroj: PS Marie

Děkujeme, majitelé a kolektiv MARIE – pohřební služba Opava s.r.o.