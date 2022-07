Cílem projektu je vyzdvihnout hodnoty příhraničních regionů pro širokou veřejnost. Vybraní amatérští fotografové ze SR a ČR nafotí turisticky a historicky atraktivní místa svého regionu.

V rámci workshopu odborný lektor vybere nejlepší z nich, které budou vystaveny v rámci akcí „Pojďme do Beskyd“ a „Pojďme na Kysuce“, které se budou konat vzájemně u partnerů a také v jiných výstavních prostorách. Jejich součástí kromě samotné výstavy bude propagace kulturního dědictví partnerského regionu prostřednictvím vystoupení folkloristů a prezentace práce řemeslníků, ochutnávkou tradičních jídel. Z fotografií bude sestaven společný informační katalog. Cílovou skupinou je široká veřejnost pohraničních regionů Kysuce a Beskydy, také fotoamatéři a folklórní soubory těchto lokalit.

10. července od 14 hodin se setkání koná v areálu Kulturního centra Frýdlantu nad Ostravicí. Všechny srdečně zveme.

Proč to děláme?

Regiony Kysuce a Beskydy jsou příhraničními oblastmi, které mají dostatečný turistický a kulturní potenciál, zajímavá místa a atrakce. Vzájemnou návštěvnost a podporu těchto lokalit vnímáme jako nezbytnou. V minulosti spolupráce slovenských folkloristů s kolegy ze zahraničí, zejména z okolních zemí, účastí na různých festivalech a akcích byla pravidelná. Bohužel pandemie omezila konání kulturních akcí, narušila činnost souborů, klubů, studií… Informovaností veřejnosti o možnostech té které oblasti partnerů chceme vzbudit zájem zajít si kousek za hranice, vidět jiná, nová místa, poznat tradice a kulturu a přitom si odpočinout – aktivně či pasivně. Dominanty, resp. HODNOTY, těchto příhraničních regionů chceme dostat do povědomí lidí, motivovat je k tomu, aby se sami přišli podívat na jejich nevšednost a krásu. Neprofesionální fotografové, kteří se budou podílet na projektu, zároveň získají díky workshopu nové poznatky, jejichž fotografie se dostanou do povědomí. Folklórní soubory, které se představí v rámci akcí na české a slovenské straně, navážou kontakty pro další spolupráci. Do projektu chceme zapojit i tradiční řemeslníky, kteří budou mít možnost prezentovat své výrobky během vzájemných akcí. Pro lepší „přenesení se“ do sousedního přeshraničního regionu zajistíme ochutnávku tradičních jídel. Fotografiemi, vystoupeními folkloristů, řemeslným trhem, chutným tradičním jídlem tak Kysuce dostaneme do Beskyd a Beskydy na Kysuce. Ať návštěvníci akcí zjistí, co všechno je čeká, když se rozhodnou přijít osobně.

Rovnocenní partneři

Projekt HODNOTY příhraničních regionů Kysuce a Beskydy je realizován s cílem propagace kulturních, historických a turistických zajímavostí daných oblastí. Projekt je realizován v plném rozsahu na české i slovenské straně u obou partnerů - nelze říci, že větší podíl má jedna či druhá strana, protože již při samotném plánování projektového záměru partnerů bylo stanoveno, že hlavní aktivity - výstavy i kulturní akce - budou realizovány na obou stranách ve stejném rozsahu.

Doba realizace je 1. 5. 2022 - 31. 10. 2022.