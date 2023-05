Regionální pobočka světového lídra v oblasti filtrace se aktuálně rozrůstá. Začíná stavbu nové haly a plánuje ve velkém nabírat nové zaměstnance.

Foto: MANN + HUMMEL Innenraumfilter (CZ) s.r.o.

Uherskobrodská pobočka světového lídra v oblasti filtrace se aktuálně rozrůstá. V nynějších dnech se začíná výstavba nové haly společnosti, která má zaujmout plochu až 3463 m2. Ta poskytne střechu novým výrobním prostorám, skladovým plochám, kancelářím a školicímu středisku. Světový gigant s českým zastoupením tak plánuje ve velkém nabírat nové zaměstnance, zejména na pozice ve výrobě.

MANN+HUMMEL je mezinárodní společností s více než 80 pobočkami po celém světě. Její produkty jsou všude, kam se podíváte. Najdete je v autech, domácích spotřebičích či dokonce ve sprchách. Filtrují vzduch, který dýcháte nebo vodu, kterou pijete. Bez filtrace by totiž naše planeta nebyla čistá a bezpečná. To je pro tuto společnost závazkem, povinností a prioritou číslo jedna. Každý den pracuje na nových řešeních pro čistou mobilitu, vzduch, vodu a čistý průmysl. Rodinný podnik s německými kořeny má své zastoupení i v České republice. Jedním z nich je právě pobočka v Uherském Brodě, která působí v naší zemi bezmála 25 let a jde tedy o stabilního zaměstnavatele na trhu práce.

Zdroj: MANN + HUMMEL Innenraumfilter (CZ) s.r.o.Letošní květen je pro slováckého filtračního výrobce zlomový. Aktuálně začíná s výstavbou nové výrobní haly, zvětší tím svůj provoz a plánuje nabírat nové zaměstnance. Pro lidi hledající zaměstnání přijdou průběžně jedinečné příležitosti začlenit se do týmu, který nabídne celou řadu pozic jak ve výrobě, tak i v kancelářích. Uplatnění zde najdou i lidé bez praxe. Společnost je připravena do svých zaměstnanců investovat čas a zkušenosti, aby je náležitě zaučila. Nabízí i možnost dalšího kariérního růstu.

Slavnostní zahájení stavby a první „kop“ základů k nové budoucnosti proběhl 11. května 2023. Při této příležitosti přijeli české kolegy podpořit i němečtí spolupracovníci a zástupci vrcholového managementu. Velkolepé odhalení plánů a náhled na vizualizaci nové výstavby jako první dostali zaměstnanci společnosti. Vedení je informovalo o nastávajících změnách a co tyto změny pro ně přináší. Odpoledne stejného dne pak pokračovaly slavnostní oslavy i pro širší veřejnost. Těch se mimo jiné zúčastnila i starostka města Uherského Brodu, paní Miroslava Poláková, která svou přítomností podpořila rozvojové aktivity společnosti.

Společnost v budoucnu čekají nové, velmi příznivé výzvy, při nichž se MANN+HUMMEL bude řídit svým mottem „Jeden tým, jeden cíl, jeden hlas“.

