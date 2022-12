Centrum služeb pro seniory Kyjov, p.o., sídlící na ulici Strážovská (naproti nemocnice), zve všechny, jež potřebují v tento náročný hektický čas trochu zpomalit a připomenout si smysl a krásu adventu, aby dne 7. prosince (v čase 9.30 až 15.30 hod.) navštívili naše zařízení a ve společenském sále zhlédli malou „rodinnou“ výstavu betlémů, která dá vzácně a výjimečně nahlédnout do vánočních zvyklostí jiných.

Pojďte s námi do Betléma | Foto: Centrum služeb pro seniory Kyjov, p.o.,

Proč právě tento nápad? Snad pro nádech atmosféry, která připomíná hodnoty duchovní a hodnoty hmotné upozaďuje? Připomeňme si známý biblický příběh, díky kterému slavíme každý rok Vánoce.

„Stalo se v oněch dnech, kdy císař Augustus nařídil, aby byl po celém světě proveden soupis lidí. Také Josef se vydal z Nazareta do Betléma, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Zde se naplnily její dny, přišla její hodina a porodila prvorozeného syna, jehož zavinula do plenek a položila do jeslí, neboť se pro ně nenašlo místo pod střechou…“

… tento výjev svaté rodiny - Ježíška, Marie a Josefa, nám dává pocítit smysl soudržné a šťastné rodiny a velmi dobře jej známe z nejrůznějších vyobrazení. Především si jej ale spojujeme s Vánoci a pro mnohé nezbytným vánočním betlémem, který každoročně v den svátků umísťujeme k vánočnímu stromečku.

Abychom u nás v Centru uctili hluboký smysl betlémského zázraku, a přitom nemuseli putovat do daleké Palestiny, rozhodli jsme se přiblížit Jordán naší milované moravské hroudě. Pochopitelně nikterak nepřirovnáváme budovu zařízení k chrámu Narození Páně, i když míra jeho důležitosti je pro mnohé uživatele rovněž velmi významná, ne-li zásadní.

Zdroj: Centrum služeb pro seniory Kyjov, p.o.,

Právě proto jsme se rozhodli uspořádat společnou výstavu betlémů tak, jak jest každému libo, jak je zvyklý tuto scenérii u sebe doma instalovat. Zaměstnanci se velmi ochotně zapojují, neboť snad v každé domácnosti najdete poklad tohoto druhu. Poklad, který často nemá velkou finanční hodnotu, ale zcela jistě skýtá hodnotu mnohem důležitější, a tou jsou naše vzpomínky. Ať už na děti, rodiče, prarodiče, přátele či známé, zkrátka na všechny naše drahé, s kterými nám v určitý čas bylo krásně.

Velkým bonusem budou 7. prosince již od rána ve výše zmíněných prostorách ukázky lidové tvorby, související s vánočními tradicemi. K vidění budou například různé techniky zdobení perníčků, zrození paličkované krajky nebo dokonce um mistra řezbářského. To, že bude celý Domov zářit a vonět adventem, jako každý rok touto dobou, je předem splněným slibem. Srdečně zveme všechny příznivce, přijďte se mezi nás nadechnout úžasné sváteční atmosféry a připomenout si skutečnost, že Vánoce nejsou roční období, ale je to POCIT.