Od prvního máje již sice uplynul nějaký ten měsíc, ale to neznamená, že láska nelétá ve vzduchu. S Blue Style totiž každý den může být “lásky čas”.

Foto: Blue Style a.s.

Nevěříte? Tak čtěte dále!

V Blue Style totiž své klienty opravdu milujeme. A když někoho milujete, nemůžete si zkrátka pomoci a chcete s nimi být co nejvíce. Proto jsme se rozhodli, že vás, naše klienty, odměníme za vaši věrnost a jako dárek vám rozdáme celých 50 zájezdů do čtyřhvězdičkových hotelů ve vybraných destinacích, a to zcela zdarma, prostě z lásky. „Naši klienti jsou pro nás na prvním místě. Uspořádat tuto soutěž a nabídnout padesát zájezdů zcela zdarma je pro nás to nejmenší, jak jim můžeme za jejich dlouhotrvající přízeň a milou zpětnou vazbu poděkovat.“ říká k soutěži Ilona Topolová, tisková mluvčí CK Blue Style.

Vše, co je nutné udělat pro to, abyste se mohli o takový dárek ucházet, je závazně objednat si v termínu od 20.7 do 31.7. 2022 zájezd od Blue Style a pak už si jen držet palce, aby se štěstěna usmála právě na vás. Kompletní pravidla soutěže pak naleznete na našich webových stránkách ZDE.

Zdroj: Blue Style a.s.

Z těch, kteří u nás ve zmíněném období provedou závaznou rezervaci zájezdu, budeme pak každý den po dobu 10 dnů losovat 4 šťastlivce, kteří se s námi zcela zdarma podívají do čtyřhvězdičkového hotelu v Itálii, na Kapverdách, na Kypru, v Maroku, v Řecku, Spojených arabských emirátech, na Madeiře nebo na Mallorce. Vítěze budeme oznamovat každý den prostřednictvím postu na naší facebookové stránce.

Tak na co ještě čekáte? Vyrazte s CK Blue Style za sluncem, mořem a nekonečnou pohodou na pláži a nechte si od nás nadělit nečekaný dárek v podobě další vyladěné dovolené v jedné z našich oblíbených destinací.

Zdroj: Blue Style a.s.

Držíme vám místo na lehátku!

Vaše CK Blue Style