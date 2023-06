Léto je pro většinu lidí časem dovolených, letních i vodních radovánek, ale i nečekaných problémů a komplikací. Není v životě moc negativních situací, kterým by se dalo elegantně předejít, v tomto případě ale máme jednoduché řešení. A tím je komplexní pojištění každodenních rizik.

Foto: BNP Paribas Cardif

Léto a čas dovolených v zahraničí i v tuzemsku často provází jisté komplikace. „Bohužel, letní radovánky mohou být narušeny mnoha nepříjemnostmi. Spousta lidí při relaxaci u vody zapomene, že mají svůj telefon v kapse u plavek a v okamžiku, kdy skočí do vody, je už pozdě. Naše statistiky ukazují, že téměř 65 % Čechů zažilo nepříjemnost v podobě rozbití, utopení nebo krádeže telefonu. V letních měsících je hlavní příčinou poškození telefonu právě voda,“ říká Martin Pejsar, ředitel zákaznické hodnoty pro střední a východní Evropu BNP Paribas Cardif Pojišťovny a pokračuje: „Dalším rizikem na dovolené jsou zlodějí. Odcizení batohu na pláži nebo kabelky na promenádě může stát desítky tisíc korun, pokud se v nich nachází drahý mobil, sluchátka, brýle, peněženka s hotovostí a platební karty, nebo dokonce osobní doklady,“ vypočítává rizika, která jsou v letních měsících častější než ve zbytku roku.

Zdroj: BNP Paribas Cardif

V souvislosti s vysokými počty rozbitých, vodou poškozených či odcizených telefonů dlouhodobě roste zájem o pojištění mobilních zařízení. „Nejvíce si přitom lidé pojišťují přístroje ve střední cenové kategorii v hodnotě do 10 000 Kč. Pojištění jim pak kryje opravu telefonu, kterou v naprosté většině případů zvládáme zajistit do 3 pracovních dní od odevzdání poškozeného zařízení kurýrovi. Pokud přístroj nelze opravit, jeho oprava se nevyplatí nebo dojde k odcizení telefonu, zákazník získá přístroj nový. Pojištění kryje také události, které se stanou při cestách do zahraničí,“ doplňuje Martin Pejsar.

Podvodníci a zloději si bohužel dovolenou neberou a „útočí“ zejména na místech odpočinku, kde nejsou lidé tak ostražití. Jejich rajonem jsou pláže a koupaliště. Málokdo si ihned uvědomí, na kolik takový odcizený batoh může vyjít peněz a následně také času. Spočítejte si sami, lepší batoh za 2 000 Kč, uvnitř mobil za 15 000 Kč, sluchátka za 3 000 Kč, sluneční brýle v hodnotě 2 000 Kč, dioptrické brýle 10 000 Kč, peněženka za 1 000 Kč, ekvivalent hotovosti za 2 000 kč, platební karty a doklady, jejichž obnova s sebou nese mnoho času i psychického vypětí. Výsledkem je ztráta v hodnotě desítek tisíc korun.

Elegantním řešením je komplexní pojištění každodenních rizik, které obsahuje pojištění platebních prostředků a osobních věcí, pojištění mobilního zařízení a pojištění internetových rizik včetně phishingu.

Zdroj: BNP Paribas Cardif

„Pojištění, dříve na trhu známé jako pojištění platebních karet, dnes už našim klientům poskytuje komplexní ochranu v situacích, kdy se stanou obětí kriminálního činu nebo mají prostě jenom smůlu, a to v reálném i online životě. Nejnovější generace produktu kryje finanční ztráty vzniklé zneužitím či krádeží peněžních prostředků na účtu, ale i krádež hotovosti, pomůže při krádeži a ztrátě osobních věcí, ale i po nahodilém poškození mobilního zařízení. Některé balíčky obsahují i pojištění internetových rizik, které pomůže v případě odcizení peněz z účtu v důsledku phishingu nebo při nedoručení internetové objednávky. Pojištění se prostřednictvím našich partnerů nabízí obvykle ve verzi pro jednotlivce, případně jako rodinný balíček. Pojištění tak může chránit naše klienty doma i na zahraniční dovolené, včetně jejich rodinných příslušníků,“ doplňuje Martin Pejsar z BNP Paribas Cardif Pojišťovny.