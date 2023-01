Víte, co je to podpojištění nebo sublimity pojištění? Napovíme: Patří mezi častá (a zbytečná) omezení u pojištění majetku.

Foto: Shutterstock

Neštěstí a nehody nechodí po horách, ale po domácnostech. Vždyť podle České asociace pojišťoven v roce 2021 řešily české pojišťovny 266 190 pojistných událostí a celková škoda při nich dosáhla téměř 20 miliard korun.

Pokud se vám doma něco nepříjemného přihodí, může vám s řešením situace a následnou úhradou škody pomoci právě pojištění majetku. Nutným předpokladem ale je mít ho správně sjednané nebo být u pojišťovny, která vám pomůže situaci vyřešit. Na jaké chyby a jaká omezení tedy pozor?

Chyba #1: Absence pojištění majetku

Zatímco v západní Evropě je podle České asociace pojišťoven propojištěnost nemovitého majetku víc než 90 %, v Česku je výrazně nižší. Údaje z října 2022 říkají, že pojištění nemovitosti má u nás zřízeno 55 % Čechů, pojištění domácnosti pak o 10 % lidí více, tedy 65 %. Je proto rozhodně kam růst. Trend je ale, zdá se, pozitivní – stejná instituce, tedy Česká asociace pojišťoven, prováděla podobný průzkum už v roce 2009 a v něm se tehdy k pojištění majetku přihlásila jen třetina Čechů.

Správně zvolené a nastavené pojištění majetku přitom může výrazně pomoci, když u vás doma dojde k nehodě.

Chyba #2: Pojištění nemovitosti, ale už ne domácnosti

Ne každý má jasno v tom, co zahrnují a v čem se liší pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti. Pojištění nemovitosti kryje škody na nemovitosti jako takové. Velmi laicky řečeno: Kryje škody na všem, co zůstane, pokud byste nemovitost obrátili dnem vzhůru a vyklepali. Často pak zahrnuje i pojištění staveb na pozemku, kde nemovitost stojí – tedy třeba garáž nebo zahradní domek.

Pojištění domácnosti pak kryje její vybavení. Laicky řečeno – to, co můžete poměrně snadno přemístit a odnést. Nejčastěji jde o spotřebiče, nábytek, osobní věci, elektroniku a další příslušenství.

Pozor ale na to, že co pojišťovna, to trochu jiná definice. Zatímco někde je podlaha součástí pojištění nemovitosti, jinde spadá pod domácnost. Podobné je to s kuchyňskou linkou, vestavěnými spotřebiči a vestavěným nábytkem – o tomto se pečlivě informujte. Ať pak nejste nepříjemně (a naprosto zbytečně) překvapení.

Chyba #3: Neaktuální informace ve smlouvě

Sjednali jste pojištění před několika lety a říkáte si, že „máte splněno“? Pak doporučujeme zkontrolovat, jestli jsou na smlouvě všechny informace aktuální. Poměrně častá je totiž situace, kdy se na smlouvu několik let nesáhlo, a to navzdory tomu, že pojištěná nemovitost vyrostla třeba o celou půdní vestavbu, novou garáž nebo přístavbu. Pokud dojde ke škodní události, pojišťovna nemusí uhradit celou škodu.

Chyba #4: Nezohlednění růstu cen a podpojištění

Domovy sice pojišťujeme víc a víc, ne vždy ale dostatečně. Dvě třetiny smluv nemají podle České asociace pojišťoven nastavenou správnou výši pojistné částky. Takzvané podpojištění (tedy situace, kdy je pojištění uzavřené na nižší částku, než je hodnota, za kterou je možné znovupořízení majetku) se nejčastěji pohybuje mezi 20 až 49 %. Celých 15 % smluv pak vykazuje více než 50% podpojištění – klient by tedy dostal minimálně o 50 % méně, než jsou náklady nutné k pořízení nového majetku nebo jeho uvedení do původního stavu.

Nicméně například KB pojišťovna má (jako jediná na trhu) pojištění nemovitosti nastavené vždy na aktuální hodnotu nemovitosti. V případě škody tak poskytne finanční prostředky pro uvedení domu nebo bytu do stavu, v jakém byl před nehodou.

Tip navíc: Pozor na sublimity



Sublimity omezují váš nárok na pojistné plnění v určité kategorii. Setkat se můžete například se sublimitem, který omezuje výši pojistného plnění v případě odcizení na věci, které byly uložené ve vedlejších prostorách. Poměrně běžné jsou sublimity na cennosti, jako jsou šperky nebo obrazy. Pojištění je tím spolehlivější, čím méně sublimitů obsahuje.

Chyba #5: Podcenění rozsahu krytí

Uhradila by vám pojišťovna škodu na spotřebičích, které „nepřežily“ přepětí v síti? Nebo třeba zlodějem zničené vchodové dveře do bytu? Netušíte, ale věříte, že ano? Pak pro jistotu prostudujte pojistné smlouvy. Rozsah pojištění majetku, ať už nemovitosti, nebo domácnosti, je různý. Některá rizika jsou zahrnutá už v základní variantě pojištění, jiná si můžete připojistit.

U KB Pojišťovny jsou například v základním balíčku pojištění domácnosti zahrnutá všechna základní rizika. A to i ta, která konkurence řadí už do nadstandardních. Jde například o rozbití skla nebo zatečení atmosférických srážek. Zmiňované připojištění v případě vandalismu nebo krádeže a přepětí pak nabízí v balíčku Komfort.

Jaká rizika jsou zahrnutá ve vaší pojistné smlouvě, to zjistíte snadno – pečlivě si ji prostudujte. A případně upravte podle aktuálních potřeb.

