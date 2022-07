Milovníci toho nejlepšího z našich farem, manufakturek, zahrad, luk a chlévů, těšte se! Jarní chuťová jízda pojízdné prodejny REGIONÁLNÍCH POTRAVIN křižuje kraje naší domoviny od města k městu, od obce k obci. Veze vám nadílku dobrot, které zvítězily v soutěži Regionální potravina.

Foto: SZIF

Výjezdy pojízdné prodejny potravin s prestižní značkou Regionální potravina jsou už tradicí. Letošní rok není výjimkou. Pojízdná prodejna se z v červnu přesunula z Čech na Moravu, kde po celý měsíc putovala po Zlínském a Moravskoslezském kraji. A ve své pouti zde nadále pokračuje i první prázdninový měsíc. Připravte si proto diáře, ať nezapomenete, kam a kdy pro chuťové skvosty regionálních zelinářů, pekařů, řezníků, mlékařů, včelařů, šťávařů, likérníků a dalších vyrazit.

Zdroj: SZIF

A kde nás můžete ještě potkat? Zítra například na farmářských trzích u ostravského OC Futurum. Co vám přivezeme? Nejlepší z nejlepších regionálních potravin včetně sezonních specialit. To, co prakticky nikde jinde nekoupíte. Teď vám tyto jedinečné národní skvosty zaparkují takřka u nákupních tašek. A kdo nakoupí za více než 200 Kč či 500 Kč, může se navíc těšit na dárek. Jaký? To je překvapení… Ale nepochybně milé a chutné.

Pro začátek si do mobilů a paměti uložte:

16.07.2022 Farmářské trhy Futurum Ostrava Parkoviště u OC Futurum 08:00 - 14:00 20.07.2022 Farmářské trhy Opava Dolní náměstí 06:30 - 14:00 21.07.2022 Farmářské trhy Rýmařov Náměstí Míru 09:00 - 16:00 28.07.2022 Řemeslné trhy Mosty u Jablunkova Mosty u Jablunkova 381 (Dřevěnka na Fojtství) 10:00 - 15:30 29.07.2022 Farmářské trhy Opava Dolní náměstí 06:30 - 14:00

Proč jsou produkty s označením REGIONÁLNÍ POTRAVINA nejlepší

Jsou prověřené. Značku Regionální potravina uděluje Ministerstvo zemědělství již 13. rokem. Než se tak stane, musí každá z těchto chuťových perel zvítězit v krajské soutěži, kde je konkurence opravdu velká.

Označení tedy garantuje, že je výrobek poctivý, čerstvý a vyrobený jen z lokálních surovin podle jedinečných místních receptur. Tak potěšte žaludek a dejte srdce těm nejlepším regionálním potravinám.

Zdroj: SZIF

Jak se dozvíte, kam pojízdná prodejna právě míří: sledujte www.regionalnipotravina.cz

Zdroj: SZIF