Trh s energiemi nefunguje, občané i firmy potřebuji okamžitou pomoc. Konec diskusí, je čas konat.

Prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc., kandidát do Senátu | Foto: Lukáš Navara

Za více jak 40 let jsem odoperoval na 15 000 pacientů, sloužil jsem 30 let jako lékař horské služby. Vím, co to znamená mít odvahu, rychle se rozhodnout a spolupracovat. Toto mi v současnosti, kdy se potýkáme s několikanásobným zdražením elektrické energie a plynu, dvoucifernou inflací, která žene vzhůru ceny téměř všeho, chybí.

Na některé nízkopříjmové domácnosti a ohrožené skupiny obyvatel, jako jsou například samoživitelky nebo starobní důchodci, už dopadají nebývale vysoké a trhu často odporující ceny. Avizované, a mnohde již rozesílané, navýšené zálohy distributorů elektřiny a plynu nevěstí nic dobého pro všechny. Velkým problémem jsou také doposud nenasmlouvané dodávky energií pro veřejného dopravce ČD, ale především pro nemocnice nebo školská zařízení.

Nejsme v tom v rámci zemí EU sami, nicméně je zjevné, že mnoho z nich již nespoléhá pouze na celoevropské řešení krize. Přijímají vlastní opatření ve snaze zabránit dopadům na své obyvatele, a především na své hospodářství. Asi nejhorším výsledkem současné krize na trhu s energiemi by byl totiž faktický rozvrat průmyslu a podnikání, potažmo společnosti.

Tento scénář odmítám, a proto nabádám současnou politickou reprezentaci: zanechte sporů, politikaření, nekonečných úvah a planých diskusí. Prosím, jednejte, a to i za cenu zadlužení státu, zdanění energetických firem, bank či rafinérií, snižte DPH. Věřím, že jako země máme sílu na to, abychom se důsledky těchto rozhodnutí v budoucnu vypořádali.

Jako chirurg vím, že při záchraně pacienta je třeba jednat především rychle a bez zbytečného váhání. Přešlapování není na místě. Bezbolestné řešení neexistuje. Vše musí nyní ustoupit jedinému, aby „pacient“ přežil!

Prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc.

https://cestmirdosenatu.cz/

Zadavatel: ODS / zpracovatel: ODS