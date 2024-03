Že v politice často chybí empatie a kontakt s realitou mi došlo, když se nám narodilo postižené dítě, říká Lenka Koenigsmark. Pro většinu politiků je podle ní důležitější udržet se ve funkci, než prosadit potřebné změny, aby náš stát fungoval. Tomu už nechce jen přihlížet.

Lenka Koenigsmark léta ukazuje, jak lze skloubit práci špičkové manažerky a matky. A to navíc matky těžce postiženého dítěte, která se snaží ostatním v podobné situaci pomáhat a dávat naději. Dávat jim hlas, který neformální pečující často nemají. Proto kandidovala před dvěma lety do Senátu a letos do Evropského parlamentu za stranu Václava Lásky SEN21 (www.zvolsievropu.cz).

Před rokem a půl jste kandidovala do Senátu – jak tato zkušenost ovlivnila Váš život?

Byla to nečekaně silná zkušenost. Mám letité zkušenosti z korporací, jsem manažerka zvyklá dosahovat výkonů, plnit cíle, pohybuji se v mezinárodním prostředí, angličtina je pro mne jako čestina, mým „rajonem“ jsou meetingy a cally. Jsemale také matka těžce postiženého syna, která zažívá na jedné straně strach z budoucnosti, ale na straně druhé také obrovskou naději a radost z každého jeho malého pokroku. Jsem také zakladatelka Dobrodějny, centra pomoci pro lidi v nouzi, kde každý týden dáme jídlo a základní potřeby pěti stům lidí. Vyrostla jsem v komunismu, který jako režim upřímně nenávidím, žila jsem v kibucu v Izraeli, krátkou dobu v Anglii – všechno dohromady mne formovalo. Především jako člověka, který se stará o lidi kolem. Pomoc ostatním je pro mne jedna z nejdůležitějších věcí v životě. Stejně tak jako víra, že i ten nejmenší člověk může změnit svět.

Poznala jsem, že žijeme ve státě, který se o ty nejslabšínepostará, často pak spadnou do chudoby. A já mám to štěstí, že mám „hlas“ a tak jsem se rozhodla toho využít. Často hovořím o tom, že štěstí, že nemá s hendikepem nic společného. Že společnost je tak silná, jak se umí postarat o ty nejslabší. A tak se vlastně cesta do politiky nabízela. Senátem to pro mne neskončilo, letos kandiduji do Evropského parlamentu.

To asi nebude lehké uspět

Ano, lehké to nebude, ale toto je přesně ten důvod, proč jsem se rozhodla do toho jít a kandidovat. České politice chybí dlouhodobá vize, v politice se posledních 30 let až na výjimky objevují stále ty samé tváře, profesionálních politiků, kteří často neví, jaký je vlastně reálný život, kteří se odcizili světu kolem sebe – a žijí ve „středověku“.

Za rok jsou volby do Sněmovny a průzkumy mě děsí. Ač smekám před vládou za to, jak si vede v zahraniční politice, na domácí scéně to už taková hitparáda není, a velmi špatně komunikuje s lidmi. Podle průzkumů mnoho lidí zvažuje nejít vůbec příští rok volit. Reálně se obáváme spolu s Václavem Láskou toho, že Česko se po dalších volbách může vydat cestou Maďarska nebo Slovenska. A to nechci dopustit. Chci lidem dát na výběr další demokratickou stranu, která je výrazně proevropská, moderní, kultivovaná, která myslí na ty nejslabší. Ale nejen na papíře, ale v každodenním životě.SEN21 je podle mne jediná demokratická opozice, která momentálně v tomto státě je.

Vidím svět kolem sebe a ráda bych ho zlepšila pro naše děti, pro další generace. Chtěla bych kultivovat prostředí politiky a přinášet pozitivní aspiraci. Že pokud něco opravdu chceme, tak máme šanci to prosadit.

Jaká jsou vaše témata, kterými chcete oslovit voliče, například mne?

Má témata jsou asi dost nepřekvapivě podpora slabých, zranitelných a hendikepovaných, bojuji za rovnost především mezi muži a ženami, věnuji se podpoře částečných úvazků a ulehčení návratu žen po mateřské dovolené do práce. Zásadníje pro mne podpora neformálních pečujících.

Je ale mnohem více věcí, které je potřeba zlepšit, co politici bez dlouhodobé vize zanedbávali. A tady vidím klíč k řešení mnoha obtíží na evropské úrovni. Obzvlášť těch ekonomických. Chceme proto rozhýbat konkurenci na českém trhu, třeba u mobilních operátorů. V porovnání se všemi okolními státy jsou tu ceny nehorázné a české vlády s řešením selhávají. Pak pomoc s řešením dostupnosti bydlení, což trápí nejen mladou generaci.

A pak nesmíme zapomenout obranu – podporuji silnější ochranu vnějších hranic a společnou evropskou armádu, která nejen zajistí větší bezpečnost pro všechny, ale navíc sníží naše náklady na obranu.

Ale to nejdůležitější za mne je odvaha myslet a provádět změny, které přesáhnou horizont jednoho funkčního období. I kdyby byly nepopulární. Politici by se neměli držet svého křesla za každou cenu.

