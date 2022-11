Polovičaté řešení se nevyplatí. A to ani v případě úsporných opatření

Komerční sdělení

Zdražování energií je stále se opakujícím tématem jak článků v médiích, tak hovorů v domácnostech. Pod vlivem okolností znovu objevujeme staré známé pravdy o tom, že poklička na hrnci při vaření snižuje množství energie potřebné pro přípravu jídla, že je třeba vyměnit obyčejné žárovky za úsporné a nesvítit zbytečně a že usušení prádla na šňůře místo v sušičce vás nic nestojí. Tak to bezesporu je. Ale všechna tato opatření jsou jen polovičatým řešením, pokud při šetření energiemi neuděláte to zásadní. Je totiž třeba ohlídat nejen spotřebu elektrické energie, ale stejně důležité a ve výsledku možná i efektivnější je zamezit úniku tepla. Pravda, výměna netěsnících oken a zateplení domu je finančně mnohem náročnější operací než výměna žárovky, ale pokud to myslíte s úsporou energií vážně, neměli byste tato opatření opominout.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Foto: SFPI