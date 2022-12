Když na Ukrajině vypukla válka, neváhala a poskytla ve svém bytě zázemí rodině a známým i s dětmi. Lidem, kteří neměli kam jít, nabídla společně s dcerou a její rodinou svůj domov i pomocnou ruku. Kromě toho založila paní Mariya s rodinou nadační fond a značnou část svého volného času začala věnovat organizování sbírek jak finančních, tak hmotných darů. Za svou dobrosrdečnost nyní převzala z rukou oblíbeného herce a moderátora Aleše Hámy ocenění Amazon Star.

Foto: Amazon

Když začala válka, věděla, že musí něco udělat

Mariya sama pochází z Ukrajiny, do Česka přišla před patnácti lety. O to více jí osud lidí z její rodné země nemohl zůstat lhostejným. „Když konflikt začal, bez váhání jsme poskytli útočiště našim blízkým, kteří prchli do Česka,“ popisuje Mariya, která již pátým rokem pracuje v dobrovízském distribučním centru společnosti Amazon. Zaměstnavatel se ji nyní rozhodl ocenit titulem Amazon Star. Ten každý rok náleží tomu zaměstnanci, který v uplynulém roce udělal něco mimořádného a dobrosrdečného pro své okolí. Letos toto ocenění rozdal již potřetí.

Zpráva o vypuknutí války paní Mariyu hluboce zasáhla. Díky svému obrovskému nasazení a nezištnosti dokázala v prvních měsících pomoci řadě ukrajinských uprchlíků. Jedenáct jich s rodinou ubytovala přímo ve svém domě. Když zrovna není v práci, věnuje se naplno organizování sbírek. Se svou dcerou a zetěm také založila nadační fond, který poskytuje finanční a materiální pomoc civilistům na území Ukrajiny.

Zdroj: Amazon

Vysněná dovolená s vnukem

Příběh paní Mariyy zaujal i její kolegyni z Amazonu Marii. Rozhodla se ji proto do každoročního projektu Amazon Star nominovat. „Maryiu jsem nominovala, protože její příběh, lidskost a nesobeckost by měly být inspirací pro nás všechny. Jejím velkým přáním bylo podívat se s vnukem k moři a odpočinout si. Doufám, že si to společně moc užijí,“ svěřila se.

Ocenění převzala dojatá Mariya z rukou herce a moderátora Aleše Hámy, který pro tuto příležitost zavítal přímo do distribučního centra společnosti Amazon. Kromě krásného překvapení na výherkyni čekal i dárkový poukaz právě na dovolenou k moři s vnukem v hodnotě 40 000,- Kč.

Zdroj: Youtube

„Situace na Ukrajině zasáhla nás všechny. Jako firma jsme poskytli pomocnou ruku přímo na Ukrajině, ale i našim zaměstnancům. Zřídili jsme dvě centra humanitární pomoci a celková suma darů i finanční pomoci již přesahuje částku 35 milionů dolarů. Spustili jsme také program podpory zaměstnanosti pro uprchlíky a pro naše zaměstnance jsme zřídili například psychologickou podporu,“ uvedl šéf českého Amazonu Michal Šmíd. „Jsme rádi, že také oni v této náročné době nebyli lhostejní ke svému okolí a pomáhali, jak bylo v jejich silách, jak ukazuje i příběh paní Mariyy,“ dodal.